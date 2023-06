Fazio torna "sindaco" di Trapani... per un matrimonio

17/06/2023 14:20:00

Si sono sposati, con il rito civile, a Trapani, davanti torre di Ligny, e ad unirli in matrimonio – lo hanno voluto loro, a tutti i costi – è stato l'ex sindaco Girolamo Fazio che per l'occasione ha sfoggiato tanto di fascia tricolore.

A convolare a nozze, Elisa e Luke. Lui è australiano, ma il padre è siciliano. Lei è di origine tedesche. Innamorati, entrambi, di Trapani, dove hanno una casa alle Mura di Tramontana.



Ma perchè hanno scelto Fazio come celebrante? E' stato un modo per ringraziarlo. Quando i genitori di Elisa hanno comprato la casa alle Mura, la zona era ancora in preda al degrado e l'abbandono. Da sindaco, Fazio ha recuperato e valorizzato quell'angolo di Trapani. Ha realizzato la spiaggetta di Porta Botteghelle , facendo diventare quell'area dimenticata da tutti, tappa d'obbligo per tutti i turisti in vacanza nel capoluogo. Elisa e Luke hanno visto Fazio spendersi per rilanciare quella zona. E lo hanno scelto per manifestargli il loro affetto e la loro gratitudine. Gli stessi sentimenti che ancora oggi tantissimi trapanesi nutrono per l'ex primo cittadino.