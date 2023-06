Archeobike, spettacoli alle saline e libri. Scopri il weekend in provincia di Trapani

17/06/2023 06:00:00

Dal 17 al 18 giugno, numerosi luoghi della provincia di Trapani si animeranno con spettacoli,

presentazioni letterarie, escursioni suggestive e tanto altro.

Dai racconti e canti al calar del sole a Marsala, al fascino millenario di Segesta, dalla presentazione di un nuovo libro a Castelvetrano, fino alle emozionanti visite nel Parco Archeologico di Selinunte, c'è davvero qualcosa per ogni anima curiosa. Scopriamo insieme gli eventi:

MARSALA - "Sicily, l’Isola del Gusto” è il titolo scelto dal Movimento artistico culturale città di Marsala per l’evento che apre le porte alla VI Rassegna “’a Scurata Cunti e Canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo che prenderà il via il 21 luglio. Si tratta del “Solstizio d’estate tra racconti, cibo e vino” che si terrà a Marsala, domenica 18 giugno alle ore 19,30, nel Teatro a mare “Pellegrino 1880”, nella antica Salina Genna”. Un viaggio tra poesia, cunto della tradizione orale e modi di dire e di fare tipici della sicilianità. Ad esibirsi saranno gli attori: Giacomo Frazzitta, Vito Scarpitta, Maurizio Favilla e Alba Isaia e i musicisti: Gregorio Caimi (chitarre), Francesco Rallo (piano), Irene Sciacca (voce), Roberto Gervasi (percussioni), Aldo Bertolino (tromba) e la Corale Carpe Diem. Biglietti presso la Salina Genna e l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”, in via dei Mille n. 45 (tel 0923/717973 e 320.8011864).



Biglietti anche on line su www.scurata.it e https://mac.organizzatori.18tickets.it/

SEGESTA - Appuntamento con “Segesta incontra le culture. I simboli del sacro”, nuovo itinerario inaugurato fra aprile e maggio il nuovo itinerario che porta i ragazzi delle scuole a raccontare questi nuovi percorsi e a promuoverli sui social. Il debutto di queste guide “atipiche” avviene nelle Giornate europee dell’archeologia (16/17/18 giugno) in cui condurranno, con il supporto di archeologi e studiosi di cultura islamica, visite gratuite alla moschea e alla chiesa di San Leone nel parco di Segesta.

Archeologie e Corano saranno i protagonisti dell’incontro del 17 giugno, con Patrizia Spallino (“Il Corano e gli Arkan al-Islam. Testo sacro e precetti”) e Alessandra Molinari (Roma Tor Vergata) su “Musulmani e cristiani a Segesta in età normanno-sveva: monumenti, necropoli e cultura materiale”. Si chiude alle 17.00 con "Siqiliya - danza e poesia dalla Sicilia araba", spettacolo dell'associazione Hathor, regia e coreografia di Helena Russo sempre in collaborazione con l’Officina di studi medievali; un viaggio nella Sicilia e nel Mediterraneo arabo-medievale, attraverso gli occhi e le parole dei viaggiatori dell’epoca. Danzano Helena Russo, Concetta Giliberto, Giovanna Mineo, Monica Planas Larrosa, Marianna Battaglia, Maria Tuttoilmondo; Vito Amato al tamburo a cornice.

CASTELVETRANO - Sabato 17 giugno verrà presentato il libro di Daniela Tornatore, “L’ultimo ricordo”, edito da Leima. Al Teatro di San Giovanni, ingresso Via Piave, nell’ambito del Palmosa Fest, dialogherà con la scrittrice la giornalista Jana Cardinale e modererà i lavori Bia Cusumano, direttore culturale del festival. Ci sarà uno spazio musicale con il tenore Maurizio Indelicato e il soprano Enza Ienna diretti dal maestro Franco Giacomarro, mentre Sonia Giambalvo leggerà alcuni passi del romanzo. Durante la presentazione del libro è prevista anche un’estemporanea di pittura dell’artista marsalese Aurelio Sarzana, alla presenza del critico d' Arte Roberta Tosi.



SELINUNTE - Sabato 17 giugno, alle ore 10.15 appuntamento per andare in bici tra templi e reperti, una nuova esperienza di visita, sensoriale, green, a zero impatto ambientale al Parco Archeologico di Selinunte novità ideata dal Parco archeologico con CoopCulture. Il costo è 24 euro (compreso il noleggio di bici e audioguide, oltre al biglietto di ingresso al Parco). I biglietti sono acquistabili online sul sito di Coopculture.

PASSEGGIATA TRA I TEMPLI, ARCHEOLOGO RACCONTA E SELINUNTE HIGHLIGHTS. Questo fine settimana cadono anche le Giornate mondiali dell'archeologia, occasione ghiotta per scoprire il Parco: per chi sceglie di camminare o preferisce le navette ecologiche, ecco disponibile sia venerdì che sabato e domenica alle 11 la passeggiata tra i templi, fino alla collina orientale, meravigliandosi di fronte al Tempio E, poi all’area del Tempio F, probabilmente dedicato a Dioniso; e al Tempio G, tra i cinque templi greci più grandi di sempre, poi fino al Baglio Florio (ticket 10 euro). Se invece si vuole seguire l’archeologo che racconterà il Parco, ecco una visita specifica sia sabato che domenica, alle 12 (ticket 7 euro); e infine, il percorso ancora più approfondito tutti i giorni (fino a domenica, poi dal 20 giugno) alle 10: “Selinunte highlights”, itinerario bellissimo e suggestivo, che include sia la Collina Orientale con i templi, il Baglio Florio e la zona dell’Acropoli da raggiungere con le navette ecologiche. (ticket: 15 euro). Giorni, orari e biglietti su www.coopculture.it





MARETTIMO - E’ stata inaugurata venerdì la rassegna letteraria "Libri e Letture di qua e di là dal Mare". Domenica 18 giugno, alle 18:00, si presenta "Eresia dei Tinti" di Antonino Rallo, seguito il mercoledì successivo, 21 giugno, da un'originale lettura di poesie per celebrare il Solstizio d'Estate presso "Case Romane", alle prime luci dell'alba.Sull'Isola di Marettimo, nel cuore dell'arcipelago delle Egadi, sta per prendere il via la decima edizione della rassegna letteraria "Libri e Letture di qua e di là dal Mare". Curata da Laura Lodico per l'Associazione CSRT "Marettimo", la rassegna celebra quest'anno il suo 35º anniversario di attività. Da giugno a settembre, diversi appuntamenti all'insegna della letteratura animeranno l'isola, offrendo agli amanti dei libri e della cultura un'esperienza unica e coinvolgente.

TRAPANI - Sabato 17 giugno, presso l’ex convento San Domenico in piazza S.Domenico, Trapani, in occasione della Mostra collettiva di Arte Contemporanea 4 Linee, alle ore 19:00 si esibirà la cantante Roberta Genna e in contemporanea gli artisti Giovanna Colomba e Piergiorgio Leonforte alias Piriongo si esibiranno in una performance artistica live.

TRAPANI - All’autoparco comunale, dal 17 al 25 giugno, arriva la ventinovesima edizione della fiera campionaria "Ar.Co.In." di Trapani. La Fiera è aperta tutti i giorni dalle 17.00 a mezzanotte. L'ingresso è gratuito dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 20.00. Dopo le ore 20.00 e sabato e domenica il costo del biglietto è di 2,50 euro. Ingresso sempre gratuito per bambini sotto i 6 anni, 1 euro dai 6 agli 11 anni.

ALCAMO - Domenica 18 giugno Archeotrekking alla scoperta Sicilia medievale al castello di Calatubo.Il raduno è fissato alle 16.30 al bar Enny coffee&food (uscita autostradale Alcamo Est), per un'escursione facile di circa tre chilometri che si conclude intorno alle 20.00. Info ai numeri 327 9849519 e 320 8361431, prenotazioni obbligatorie dal sito archeofficina.com

TRAPANI - Si terrà domenica prossima 18 giugno a Trapani la "giornata dell'amicizia 2023", evento che raduna le sottosezioni unitalsiane della Sicilia Occidentale (Agrigento, Caltanissetta, Cefalù, Monreale, Mazara del Vallo, Palermo e Trapani), con la presenza di circa 600 ospiti tra volontari, ammalati e disabili. Il cuore dell’evento sarà il centro storico di Trapani. Gli ospiti saranno accolti dai volontari di Trapani presso la Stazione marittima dove si terrà un momento di condivisione. Quindi la prima tappa sarà nella Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio dove il rettore don Alberto Genovese insieme all’Unione Maestranze presenteranno i sacri gruppi dei Misteri di Trapani e la grande processione del Venerdì Santo. Alle ore 12 un altro breve spostamento verso la Cattedrale per la celebrazione eucaristica. Dopo la messa, volontari, ammalati e disabili con il vescovo Pietro Maria Fragnelli - a piedi o in carrozzina - faranno una passeggiata attraverso le vie del centro storico per raggiungere Villa Margherita dove si condividerà il pranzo : qui inizierà la festa vera e propri,a tra musica, dolci, animazione ed allegria.

Un’anticipazione per la settimana prossima:

MARSALA - Si è aperta venerdì 16 giugno “morsi & sorsi di libri”, la rassegna culturale e letteraria promossa a Porta Nuova da ‘morsi & sorsi… di Sicilia’ e Lillo Gesone con Libera Marsala Circolo “Vito Pipitone”. Lunedì 19 giugno Simona Zecchi presenta il libro-inchiesta “La criminalità servente nel Caso Moro” (La Nave di Teseo) con l’inviato di Report Giorgio Mottola e la deputata Stefania Ascari