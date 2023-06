17/06/2023 13:05:00

Bottiglie e lattine vietate ad Alcamo durante la festa della Patrona.



Il Sindaco Domenico Surdi ha firmato l’ordinanza che vieta la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori in bottiglie di vetro e lattine in Piazza Ciullo, Corso 6 Aprile, Piazza della Repubblica, Piazza Bagolino e rispettive aree adiacenti; è vietato altresì per i gestori di esercizi commerciali depositare i propri contenitori dei rifiuti sul suolo pubblico antistante e/o adiacente ai propri locali.

La necessità del provvedimento è dettata da ragioni di sicurezza, decoro pubblico e prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali che, generalmente si verificano nei periodi di maggiore aggregazione sociale, come ad esempio in questi giorni di Festa.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “abbiamo lavorato con gli uffici competenti per potenziare il decoro e la pulizia della nostra Città e prevenire il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti; abbiamo predisposto, inoltre, per agevolare i gestori degli esercizi commerciali del centro storico, un potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti che, in questo periodo della Festa, nelle zone comprese nell’ordinanza che ho appena firmato, sarà fatto ogni giorno e per tutte le tipologie di rifiuto, quindi non c’è motivo di lasciare i fusti per strada, perché saranno svuotati giornalmente. Sono certo che, con la collaborazione di tutti, avremo un centro storico pulito e decoroso per onorare e rispettare sempre di più la nostra Madonna dei Miracoli”.



Nello specifico è vietato ai gestori di esercizi commerciali/pubblici siti in Piazza Ciullo, Corso 6 Aprile, Via Mazzini, Piazza della Repubblica, Piazza Bagolino e nelle vie adiacenti e limitrofe alle suddette aree - sia in forma fissa che itinerante - per il periodo compreso tra il 19.06.2023 e il 21.06.2023 nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 4,00 del giorno successivo - la vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipologia contenute in bottiglie di vetro e in lattine, anche dispensate da distributori automatici.

Per il periodo compreso tra il 17. 06.2023 e il 22 .06.2023 dalle ore 09:00 alle ore 03:00 del giorno successivo e comunque fino all’ora di chiusura serale dell’attività, il deposito dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sul suolo pubblico antistante e/o adiacente ai propri locali.

Inoltre, è vietato a chiunque per il periodo compreso tra il 19.06.2023 e il 21.06.2023 nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 6.00 del giorno successivo - la detenzione e il consumo di bevande di qualsiasi tipologia, contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale, comunque, contundente - in Piazza Ciullo, Corso 6 Aprile, Via Mazzini, Piazza della Repubblica, Piazza Bagolino e nelle vie adiacenti e limitrofe alle suddette aree.