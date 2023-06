Marsala, la giunta dà l'ok al progetto per la nuova stazione ferroviaria

18/06/2023 09:00:00

La giunta comunale di Marsala ha approvato il progetto che riguarda la Stazione Ferroviaria.

Il progetto è destinatario di un finanziamento di circa 2,3 milioni di euro per interventi di ristrutturazione e ammodernamento.

Il “Progetto Easy e Smart Station - Stazione di Marsala” è inserito nel PNRR e prevede i lavori necessari per garantire l’accessibilità in stazione delle persone a mobilità ridotta (sottopasso pedonale, due ascensori, innalzamento marciapiede, percorsi e mappe tattili per i non vedenti, ecc.); il restauro del prospetto del fabbricato viaggiatori, della copertura e della pensilina; il rinnovo degli impianti di illuminazione dei prospetti e delle aree aperte al pubblico ed il rifacimento dei servizi igienici; la rigenerazione di Viale Fazio, con arredi e un look più accogliente.

Due anni fa, a seguito di incontri al Ministero delle Infrastrutture, il sindaco Grillo aveva avuto rassicurazioni nella prosecuzione della progettualità, poi definita nel 2022 con il team tecnico di RFI che realizzerà le opere. Ancora passi avanti, quindi, sul fronte ferroviario che annovera anche progettualità per la rigenerazione urbana dell'ex scalo merci di Marsala e in cui spicca l'investimento Pnrr di circa 40 milioni di euro per la realizzazione di un interscambio diretto con l’Aeroporto "Vincenzo Florio" dove è prevista una fermata (“stazione leggera”).