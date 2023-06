I fatti del 22 Giugno: le ricerche del Titan, due ragazzini hanno ucciso un clochard, iniziata la Maturità

22/06/2023 07:03:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 22 Giugno 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

Corsa contro il tempo per ritrovare il sommergibile Titan, disperso da domenica. L’ossigeno finirà alle 11 di questa mattina, ora italiana

• Due sedicenni sono stati fermati per l’uccisione del clochard massacrato di botte a Pomigliano d’Arco domenica

• Ieri mattina sono iniziati gli esami di maturità, mezzo milioni di studenti si sono confrontati con il tema di italiano. Gli autori: Quasimodo, Piero Angela, Alberto Moravia, Oriana Fallaci, la Nazione secondo Federico Chabod. Fioccano polemiche: una maturità sovranista?

• La maggioranza ieri in Parlamento è andata sotto su MES e decreto Lavoro. L’opposizione attacca, il governo minimizza

• Oggi il governo dovrebbe nominare un commissario per l’alluvione in Romagna: testa a testa tra Giuseppe Vadalà, commissario alla bonifica delle discariche dal 2017, e Nicola Dell’Acqua, commissario alla siccità da marzo

• Mario Draghi e Elon Musk si sono visti a pranzo da Tullio, in centro a Roma

• Ormai è certo che Alessandro Sallusti (con Vittorio Feltri al seguito) tornerà al Giornale, e quindi ci si chiede: chi finirà a Libero? Pietro Senaldi? O forse Mario Sechi, il quale – stretto com’è tra le amazzoni meloniane Patrizia Scurti e Giovanna Ianniello – , si sarebbe già stufato di palazzo Chigi?

• Usa-Cina: neanche 48 ore dopo le prove di pace tra Blinken e Xi Jinping, Joe Biden manda tutto all’aria e dà al leader della Repubblica Popolare del «dittatore». Durissima la risposta di Pechino

• La controffensiva ucraina si è già impantanata, a Mosca Putin promette che schiererà missili Sarmat, a Londra Paesi e aziende occidentali si mettono d’accordo per la futura ricostruzione dell’Ucraina

• Pare che Berlusconi, prima di morire, stesse lavorando a un appello per la pace

• Enorme incendio nel Quartiere Latino, a Parigi. Forse una fuga di gas, sembrava un attentato. Lunga colonna di fumo nero. Sono intervenuti 230 vigili del fuoco. Il bilancio ieri sera parlava di almeno 29 feriti, di cui 4 gravi, e due dispersi

• Greta Thunberg è stata arrestata dalla polizia svedese durante una manifestazione contro le petroliere nel porto di Malmö

• Israele autorizzerà la costruzione di 1.000 nuove case nell’insediamento ebraico di Eli, in Cisgiordania. Negli scontri tra israeliani e palestinesi è morta anche una ragazzina di 15 anni

• A Roma si sono celebrati i funerali del piccolo Manuel, morto nell’incidente di Casal Palocco

• Beppe Grillo ha venduto tre appartamenti in Sardegna. Ha ricavato una plusvalenza di oltre 600 mila euro

• La Brembo, azienda leader mondiale degli impianti frenanti a disco, di proprietà della famiglia Bombassei, sposta la sede legale in Olanda

• La scorsa notte un barchino di 6 metri è affondato nel Mediterraneo centrale. I militari della Guardia costiera hanno salvato 44 migranti

• Un rumeno di 32 anni, in prigione per aver ammazzato la moglie con 68 coltellate, si è impiccato nella sua cella nel carcere di Santa Maria Maggiore, a Venezia

Titoli

Corriere della Sera: Nordio: riforma, vado avanti

la Repubblica: Mes, scontro Giorgetti-Meloni

La Stampa: Mes e lavoro, il governo sbanda

Il Sole 24 Ore: Cuneo, causali e incentivi: come cambia il lavoro

Avvenire: Più evasori, meno cure

Il Messaggero: Il Tesoro: niente rischi dal Mes

Il Giornale: Il Tar silura le Ong

Leggo: Telefono al volante, stop patente

Qn: Arriva la stretta: chi beve non guida

Il Fatto: L’ultimo appello di B.

Libero: Il codice Salvini

La Verità: Davigo, altri due magistrati indagati / L’omessa denuncia imbarazza il Colle

Il Mattino: «Ammazzato con crudeltà»

il Quotidiano del Sud: La Carta di Napoli / Un Progetto Paese / nel mondo capovolto

il manifesto: L’idea di nazione

Domani: Caos sul Mes e sul decreto lavoro / La destra è (di nuovo) in confusione