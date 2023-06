Trapani, Museo Pepoli: oggi la presentazione del libro "Joe Petrosino e il caso del fratello scomparso"

23/06/2023 15:40:00

Quarto incontro della nostra Rassegna Letteraria di Nova Civitas a Trapani con la presentazione

venerdì 23 giugno alle ore 17.30 presso la sala Convegni del Museo regionale Pepoli del volume “Joe Petrosino e il caso del fratello scomparso” di Salvo Toscano, nato nel 1975 a Palermo, dove vive. Giornalista, lavora alla Tgr Sicilia della Rai. È stato direttore del quotidiano Livesicilia e firma del Corriere della sera e de Il Foglio.

Il romanzo, appartenente al genere giallo, è amnientato a New York nel 1905, il cadavere di un giovane immigrato italiano viene scoperto in un parco cittadino. Joe Petrosino e la sua Italian Squad iniziano a indagare nella comunità italiana della New York dei primi del Novecento. Contemporaneamente la squadra dei poliziotti italo-americani deve investigare su strani incidenti in cui sono coinvolti alcuni manovali di Little Italy, e sugli episodi di estorsione da parte della Mano Nera, associazione criminale composta da malviventi particolarmente violenti che terrorizzano i commercianti locali minacciandoli di feroci ritorsioni. Le indagini di Joe Petrosino, personaggio realmente esistito, sono un ottimo pretesto per raccontare la vita degli immigrati in America all’inizio del secolo scorso, le loro difficoltà, il loro impegno, la loro nostalgia per il nostro paese.

L'incontro viene presentato dal presidente di Nova Civitas, Livio Marrocco, con i saluti della Dr.ssa Parrinello da parte del Museo Pepoli.