I fatti del 27 Giugno 2023: torna Putin, Meloni e la cannabis, il Molise

27/06/2023 06:54:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 27 Giugno 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani in edicola.



• Evgenij Prigožin ha pubblicato un audio di 11 minuti nel quale ha spiegato che non voleva rovesciare Putin ma solo salvare la Wagner

• Ieri, giornata contro la droga, a Montecitorio la premier Meloni stava tenendo un discorso quando Riccardo Magi, dei radicali, ha alzato un cartello a favore della legalizzazione della cannabis. Lei è uscita dai gangheri: «Non mi lascio intimidire»

• Mario Sechi, assunto a inizio marzo nel ruolo di capo ufficio stampa della presidenza del Consiglio, lascerà il posto e diventerà direttore di Libero

• Elezioni in Molise, vince il centrodestra. L’azzurro Francesco Roberti ha ottenuto più del 60%. Lo sfidante del centrosinistra Roberto Gravina s’è fermato al 38,88%

• Per l’attentato alla scuola carabinieri di Fossano, nel cuneese, l’anarchico Alfredo Cospito è stato condannato a 23 anni di carcere. La sua compagna a 17 anni e 9 mesi

• Incidente di Casal Palocco: al momento dell’impatto Matteo Di Pietro andava a 124 all’ora

• Borse in lieve rialzo. Crolla il rublo

• Vittorio Feltri e Pietro Senaldi devo pagare 16 mila euro alla Raggi per averle dato su Libero della «patata bollente»

• In Grecia Mitsotakis ha ottenuto il 40,45%. Il suo partito governerà da solo

• A Sonneberg, in Turingia, il primo sindaco dell’ultradestra Afd

• A Toronto 102 persone si sono candidate per diventare sindaco

• In Sudan, la Rapid Support Forces, il gruppo paramilitare che da tre mesi combatte contro l’esercito regolare, controlla un reparto della polizia di Khartoum

Titoli

Corriere della Sera: Torna Putin: non ci spaccherete

la Repubblica: Il diktat di Putin

La Stampa: Russia, tregua tra Putin e la Wagner

Il Sole 24 Ore: Materie prime critiche / Intesa a tre con l’Italia per tutelare l’industria

Avvenire: A Mosca è lotta di potere

Il Messaggero: Putin: «Sfiorata la guerra civile»

Il Giornale: Meloni anti-droga: «Basta spacciatori eroi»

Qn: Il ministro: riforma del voto in condotta

Il Fatto: Santanché, conti e bugie: i 10 punti che deve spiegare

Libero: Aumenti e arretrati: ecco le nuove pensioni

La Verità: Spendiamo milioni per custodire miliardi di mascherine da buttare

Il Mattino: L’ira di Putin, ma Kiev avanza

il Quotidiano del Sud: Sud nuovo motore di lavoro e industria

il manifesto: Tarallucci e vodka

Domani: È Renzi la terza gamba di Meloni / In Molise la sinistra perde ancora