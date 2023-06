I fatti del 28 Giugno: Figliuolo commissario per l'Emilia, Santanchè in Senato, Putin loda l'esercito

28/06/2023 07:06:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 28 Giugno 2023, in Italia e nel mondo. Ed i titoli dei quotidiani.

• A quaranta giorni dall’alluvione in Romagna, e dopo settimane di polemiche, il governo ha nominato il generale Figliuolo commissario per la ricostruzione

• Il Consiglio dei ministri ha approvato anche la stretta sulla sicurezza stradale voluta dal ministro Salvini: pene durissime per chi si mette al volante drogato o ubriaco, sanzioni anche per chi parla al telefono

• Il ministro Santanchè si presenterà al Senato il 5 luglio per riferire sulla gestione delle aziende di cui era dirigente

• Il presidente LukašÄ—nko ha raccontato di come ha convinto il capo della Wagner a fermare la marcia su Mosca. E ha confermato quello che si era detto nei giorni scorsi: Prigožin è in Bielorussia

• Putin loda l’esercito per aver «fermato la guerra civile»

• Il cardinale Zuppi è partito per Mosca nella missione voluta da papa Francesco per «contribuire a creare un’atmosfera di dialogo per la pace». Oggi dovrebbe incontrare il patriarca Kirill e forse anche Putin

• Giovanni Di Massa, 61 anni, uno dei dirigenti della Iss International è in libertà vigilata a Mosca. Sarebbe stato fermato dalla polizia stradale, alla guida di un’auto aziendale, con 1,15 grammi di mefedrone

• Matteo Messina Denaro ha subito un intervento urologico. Sta bene. Oggi dovrebbe tornare in carcere

• Ieri a Roma l’interrogatorio di garanzia a Matteo Di Pietro per l’incidente di Casal Palocco: «Vorrei tornare indietro ma non è possibile».

• Appendino, confermata in appello la condanna a 1 anno e 6 mesi per i fatti di Piazza San Carlo

• ’Ndrangheta, in Calabria 43 arresti per associazione a delinquere di stampo mafioso, voto di scambio, truffa, corruzione. Tra gli indagati anche l’ex governatore Pd Mario Oliverio

• Due fratelli Casamonica hanno fatto una festa, in una villa confiscata, per festeggiare i domiciliari. Riportati in carcere

• Nuova udienza del processo a carico di Saviano accusato di aver diffamato Giorgia Meloni. La premier non dovrà testimoniare. In aula anche Paola Belloni, compagna della segretaria del Pd Elly Schlein

• Il giornalista Andrea Fabozzi è stato nominato nuovo direttore del quotidiano il manifesto. Prende il posto di Norma Rangeri

• La Corea del Sud ringiovanisce di uno o due anni. Sta adottando il metodo di calcolo dell’età anagrafica standard

• La Sampdoria, retrocessa in serie B, ha ingaggiato Andrea Pirlo e Nicola Legrottaglie. Oggi alle 16 la presentazione a Genova

Titoli

Corriere della Sera: Cambio al vertice di Banca d’Italia: arriverà Panetta

la Repubblica: Le spine di Panetta

La Stampa: Il governo contro la Bce / Bankitalia, sì a Panetta

Il Sole 24 Ore: Codice della strada, tolleranza zero per l’alcol e monopattini con la targa

Avvenire: Zuppi bussa a Mosca

Il Messaggero: Bollette, aiuti fino a settembre

Il Giornale: Tassi amari per l’Italia

Leggo: «Inflazione come una tassa»

Qn: Zuppi a Mosca, ma Kiev frena: inutile

Il Fatto: Santanché: casa al Pantheon e Maserati pagate da Visibilia

Libero: Commissariato il Pd

La Verità: «Guadagni illeciti dei Benettoni». Truffa e peculato, primi indagati

Il Mattino: Bollette, gli aiuti per l’estate

il Quotidiano del Sud: Fiducia dei consumatori alle stelle

il manifesto: La macchina del fango

Domani: Meloni si affida ai tecnici / In Emilia tocca a Figliuolo, a Bankitalia arriva Panetta