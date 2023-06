Al Museo Pepoli si presenta La Terra dei Giganti. Studi di Archeologia e Storia in memoria di Giovanni Mannino

28/06/2023 12:31:00

La Terra dei Giganti. Studi di Archeologia e Storia in memoria di Giovanni Mannino

Mercoledì 28 giugno, presso il Museo Pepoli di Trapani, si terrà la presentazione del volume intitolato "La Terra dei Giganti - Studi di Archeologia e Storia in memoria di Giovanni Mannino".

L'evento avrà inizio alle 18 e sarà curato da Alfonso Lo Cascio e Antonino Filippi.

Il dibattito, moderato da Anna Maria Parrinello, direttrice del Museo Pepoli, vedrà la partecipazione di Rossella Giglio, già direttrice del Parco Archeologico di Segesta, e Stefano Vassallom, ex membro della Soprintendenza ai beni culturali di Palermo.

Il volume rappresenta un'importante raccolta di sedici contributi che esplorano le dinamiche storiche e archeologiche che hanno interessato la Sicilia e l'isola di Malta, dalla Preistoria al Medioevo. Gli autori, esperti nel settore, offrono approfondimenti sulle più recenti scoperte, frutto di scavi, indagini sul territorio e analisi dei reperti conservati nei musei siciliani.

Attraverso queste pagine, emergono le connessioni tra le antiche culture che hanno lasciato tracce sull'Isola e l'instancabile ricerca di un uomo, Giovanni Mannino, figura di spicco nella cultura siciliana per oltre cinquant'anni. La vasta bibliografia di Mannino, pubblicata in questa pubblicazione, dimostra il suo contributo fondamentale alle attuali conoscenze in varie discipline, dall'Archeologia alla Speleologia.