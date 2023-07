09/07/2023 20:05:00

Il Consiglio comunale di Favignana ha approvato oggi, con cinque voti a favore e quattro contrari, il Rendiconto di gestione del 2022, atto propedeutico per il Bilancio.

“Il Comune di Favignana gode di ottima salute”, dice l’assessore Antonino Gentile, con delega al Bilancio, Programmazione Economica e Finanziaria e Tributi e Contenzioso . “Abbiamo chiuso con un avanzo di quasi quattrocentomila euro. Ciò non è un dato scontato visto che un terzo dei Comuni siciliani sono in disavanzo, predissesto e dissesto. Abbiamo inoltre una assoluta autonomia di spesa, oltre il 65 per cento dei debiti sono stati onorati e non ci sono anticipazioni di tesoreria. Un risultato importante – prosegue l’assessore – raggiunto senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini. La pressione fiscale è rimasta invariata rispetto agli scorsi anni, tra le più basse in Italia e la più bassa in Sicilia. E tutto ciò a fronte di un aumento dell’inflazione e delle spese. Il costo del conferimento dei rifiuti, ad esempio, è raddoppiato passando da 170 a 318 mila euro, perché le discariche sono sature e i rifiuti devono essere portati a Reggio Emilia. Questo onere non è però ricaduto sui cittadini. Abbiamo destinato cinquecentomila euro del contributo di sbarco per diminuire la tassa dei rifiuti e per agevolazioni per i cittadini bisognosi”.

Un risultato, conclude l’assessore, che consente di guardare con fiducia al futuro. “Potremo procedere – anticipa Gentile – all’assunzione di nuovo personale al fine di migliorare i servizi resi alla collettività”.