I fatti del 13 Luglio: Biden sfida Putin, Meloni e la magistratura, è morto Kundera

13/07/2023 06:48:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 13 Luglio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Joe Biden in Lituania tiene un duro discorso in cui sfida direttamente Putin. «Credeva che ci saremmo frantumati, ma davanti alla minaccia per i valori democratici che amiamo, abbiamo risposto uniti».

• Zelens’kyj fa un passo indietro e ringrazia i Paesi Nato. Capisce che con l’adesione si rischia la terza guerra mondiale. Biden e Sunak gli offrono pieno sostegno

• Da Vilnius la Meloni fa sapere che non ci sono scontri con la magistratura. Si dice colpita per Delmastro, attendista per Santanchè ma prende le distanze dalle parole di Ignazio La Russa: «Io non sarei intervenuta»





• Confermato ma dimezzato lo sciopero dei treni: finisce alle 15 di oggi

• Il Parlamento Europeo ha approvato la Nature Restoration Law, una proposta di legge che prevede di tutelare il 20 per cento della superficie terrestre e marina

• Con 182 sì, 97 no e 6 astenuti la Camera da il via libera al disegno di legge di Delega al Governo per la riforma fiscale

• Invalsi, uno studente su due ha problemi in italiano e matematica

• Borse in gran rialzo. Milano chiude con +1,74

• È Huw Edwards il presentatore della Bbc che ha comprato foto erotiche a un minorenne. Ora è ricoverato in ospedale per depressione

• Omicidio Valdisseri, 5 anni alla ragazza che lo ha investito

• Omicidio Duarte, ridotte a 24 anni le pene per i fratelli Bianchi. In primo grado erano stati condannati all’ergastolo

• Altri due anni di reclusione per il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba

• A Napoli è bruciata la Venere degli stracci di Pistoletto. Arrestato un clochard di 32 anni

• È morto Milan Kundera, l’autore de L’insostenibile leggerezza dell’essere. Aveva 94 anni

Titoli

Corriere della Sera: Giustizia, i paletti di Meloni

la Repubblica: Clima, destre battute

La Stampa: Meloni riaccende lo scontro / “I magistrati fanno politica”

Il Sole 24 Ore: Inflazione Usa al 3%, le Borse corrono

Avvenire: La metà dei ragazzi / legge ma non capisce

Il Messaggero: Meloni: «Giustizia, basta scontri»

Il Giornale: Meloni fa giustizia

Leggo: Invalsi, scuola bocciata

Qn: Meloni ai magistrati: «Vedo anomalie»

Il Fatto: Santanché ha nascosto / pure l’avviso del 2 marzo

Libero: Santanchè e La Russa / Parla la Meloni

La Verità: Parla il padre della ragazza / «La droga me l’ha rovinata»

Il Mattino: Il rogo dell’arte

il Quotidiano del Sud: La carta italiana del Mediterraneo

il manifesto: Una vita altrove

Domani: Meloni tira le orecchie a La Russa / Ma resta ostaggio di Santanchè