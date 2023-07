Marsala, Parco Archeologico aperto solo di mattina per stato di agitazione del personale

14/07/2023 07:00:00

Lo stato di agitazione del personale regionale blocca l'attività dei musei e parchi della Sicilia.

Già da ieri 13 luglio e fino al 21 luglio, il Parco Archeologico Lilibeo di Marsala resterà aperto al pubblico solo dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Il personale che si occupa della custodia del museo e del parco, è in stato di agitazione e dunque non saranno effettuate le aperture pomeridiane. Un bel danno, in un periodo in cui sono tanti i turisti che magari vorrebbero visitare il Parco al tramonto, quando il sole dà un po' di tregua.

Piccola curiosità. Nella nota in cui viene comunicata l'agitazione del personale, si legge dell'apertura solo "in orario antimeridiano, dalle 9 alle 14". Ecco, tecnicamente, l'orario "antimeridiano" si chiama così perchè riguarda tutte le ore da mezzanotte a mezzogiorno (e da mezzogiorno in poi sono "pomeridiane"). Così, giusto per saperlo...