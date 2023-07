Terrazza d'Autore, al via il 18 luglio con Pina Mandolfo

17/07/2023 12:41:00

Al via martedì 18 luglio, la XVIII edizione della rassegna letteraria Terrazza d’Autore, curata da

Ornella Fulco e Stefania La Via.

Tutti gli appuntamenti, che si svolgeranno a Teatro comunale “On. Nino Croce” di Valderice alle ore 19, avranno come tema conduttore – in questa edizione – la forza delle donne, la loro capacità di opporsi ad un destino già segnato, la volontà di ribellione che supera i limiti imposti, la fragilità che si trasforma in opportunità di scorgere nuove strade. Le narratrici ospiti della rassegna racconteranno piccole e grandi storie di donne declinate alla maniera della “parola narrata” che, da sempre, connota la rassegna.

Ospite del primo incontro è la scrittrice e sceneggiatrice Pina Mandolfo che racconterà l’incredibile storia della principessa Anna Valdina, protagonista del suo romanzo Lo scandalo della felicità. Conversa con l’autrice Stefania La Via, letture di Ornella Fulco.

Una storia vera, che chiedeva di essere tratta dal segreto polveroso degli archivi. La storia di una donna, Anna Valdina, che nel Seicento, a Palermo, subì per volontà paterna la monacazione forzata, come molte altre giovani nobildonne del tempo.

«Il mio racconto è carico di tutta la passione verso un personaggio femminile non comune, di cui ho voluto narrare la grandezza, descrivendone l’esemplarità di donna assoggettata ma non soggetta», sottolinea Mandolfo.

Pina Mandolfo, è scrittrice, sceneggiatrice, regista e operatrice culturale. E’ stata socia fondatrice della Società Italiana delle Letterate (1996). E’ autrice del romanzo “Desiderio” (1996), un successo editoriale anche in Germania e Svizzera. Tra i racconti e i saggi in volumi collettanei: “Una necessità chiamata famiglia” (2000), “Racconto di fine anno” (2002), “Il sud delle donne le donne del sud” (2003), “La felicità come narrazione” (2006), “Amori al cinema, donne soggetto e oggetto dell’immagine filmica” (2011). Ha firmato la sceneggiatura del film “Viola di Mare“, selezionato al Festival di Roma e vincitore del ‘Nice’ di New York e del premio Capri. Ha scritto per le riviste Lapis, Il paese delle donne e il quotidiano La Sicilia. Collabora con Letterate Magazine e Leggendaria. Ha organizzato numerosi eventi culturali e cinematografici.