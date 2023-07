Marsala, dal 27 al 20 luglio c'è Shock da Ground. Street basket, musica e acrobazie

Giovedì 27 luglio entra in scena a Marsala "Shock da Ground", il torneo di street basket. In Piazza Della Vittoria, fino a domenica 30 luglio, gli appassionati della palla a spicchi si ritrovano per trascorrere assieme...