Marsala, ecco il programma del Festival Il Mare Colore dei Libri. Rinascite il tema della terza edizione.

28/07/2023 09:13:00

E' stato presentato il programma del festival il Mare colore dei Libri, che si terrà a Marsala

da venerdì 4 fino a domenica 6 agosto.

Promossa da Navarra Editore con il patrocinio del Comune di Marsala, ha come main sponsor il consorzio Comieco e il Consorzio per la tutela del vino Marsala Doc. Questa terza edizione si comporrà di più di 40 presentazioni di libri ed eventi culturali, tutti a ingresso gratuito.

Il festival è anche una fiera del libro, che si concentrerà lungo via Garibaldi dalle 17.30 alle 24, con la presenza di 16 case editrici indipendenti del panorama culturale italiano, tra cui Sellerio e la stessa Navarra Editore. Gli incontri letterari si terranno nella centralissima piazza della Repubblica e nelle limitrofe via della Gancia e piazza Filippo Milazzo Maggio, oltre che al complesso monumentale di San Pietro e alla terrazza dell’Istituto Pascasino. Luoghi che, durante il Festival, avranno nomi suggestivi legati alla letteratura: approdo Leonardo Sciascia, molo Rosaria Giaconia, scalo Andrea Camilleri, cala Italo Calvino, baia Elsa Morante, golfo Gianni Rodari. Il centro storico marsalese accoglierà, così, un folto pubblico, alla ricerca di libri nei vari stand delle case editrici, oltre che di scrittori e artisti, impegnati nelle presentazioni di libri e di altri contenuti culturali, tra cui anche una serie di mostre.

Venerdì 4 agosto, alle 21.00, in piazza della Repubblica, ci sarà la proiezione in anteprima del documentario “Marsala 11 maggio ’43. Racconti di guerra e di rinascite”, a cura di Daniele Ienna, riprese e montaggio di Sergio Martino. A seguire “Quegli anni del dopoguerra”, conversazione con la professoressa Rosa Martinez. Sarà, poi, la volta de “I giovani e la memoria”, conversazione con i rappresentanti dell’associazione Nonovento. Poi ci sarà la presentazione del libro, curato e pubblicato dal quotidiano la Repubblica, “Lo Sbarco. Ottanta anni fa gli Alleati in Sicilia. Storie di personaggi, soldati e famiglie”, con la partecipazione di Marco Patucchi, caporedattore di Repubblica Palermo.

Sabato 5 agosto, alle ore 21 in piazza della Repubblica, “Marsala, un vino da leggere. Viaggio tra storia, gusto e letteratura”, un incontro sul Marsala e la sua storia, con suggestioni e richiami sul connubio vino e letteratura. Sul palco i professori Giovanni Alagna e Nicola Trapani e la professoressa Antonella Chinnici. A moderare, Roberta Urso, delegata regionale Sicilia per l’Associazione Nazionale Donne del Vino.

Spazio anche alla letteratura per l’infanzia e la fanciullezza, con laboratori e letture guidate, tutti eventi coordinati da Matilde Treno.

Nel corso del festival, tra i tanti scrittori presenti: Irene Chias, Gaetano Savatteri, Santo Piazzese e Umberto Lucentini. Venerdì 4 agosto, alle 19, incontro con Irene Chias per la presentazione del libro “Rocchesante”, Laurana Edizioni. A seguire, alle 20, sempre in piazza della Repubblica, incontro con Gaetano Savatteri, per la presentazione del libro “Le Siciliane”, edito da Laterza.

Sabato 20, in piazza della Repubblica alle ore 20, Achille Sammartano presenta il suo primo romanzo “In tutta onestà”, edito da Navarra. Allo stesso orario, nella vicina piazza Filippo Milazzo Maggio ci sarà la scrittrice Ester Rizzo a presentare il suo “Trenta giorni e 100 lire”, Navarra Editore.

Anche in questa edizione del festival, alcuni eventi nascono in collaborazione con la Libreria Mondadori di Marsala, tra cui gli incontri con gli scrittori Umberto Li Gioi, Giacomo Di Girolamo e lo stesso Umberto Lucentini, che, domenica 6 agosto alle 20, sul sagrato di piazza della Repubblica presenterà il suo libro “Borsellino 1992, la verità negata”, scritto con Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino. Con l’autore, l’avvocato Fabio Trizzino. A seguire, alle 21, lo scrittore Santo Piazzese presenta il suo libro “Sei casi per Lorenzo La Marca”, Sellerio Editore. Alle 22 Mauro Di Domenico presenta “Quando incontri una leggenda. Storia di un’amicizia con Ennio Morricone”. A conclusione una sua performance.

Tra gli attori protagonisti del festival, l’associazione Nonovento con la mostra reading “Vagiti essenziali” e l’associazione EticoLogica con la premiazione della seconda edizione del concorso letterario “Narrazioni Etiche”. Il Festival sarà, inoltre, l’occasione per conoscere in anteprima il Festival Matabbia, curato da Banca Marsalese della Memoria.

Nel programma del Mare colore dei Libri anche una serie di mostre. Al Circolo Lilibeo ci sarà “Immersioni”, che si compone di opere realizzate da Antonella Cirrito in plastica riciclata e non solo, perché ci saranno anche video installazioni. La mostra nasce in partenariato tra il Mare colore dei Libri e il festival del Torto appena concluso, il cui direttore artistico, Salvatore Nocera, sarà presente a Marsala. Altra mostra al Circolo Lilibeo è quella sui bombardamenti del 1943 a Marsala, composta da riproduzioni di fotografie e documenti della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico di Marsala. A Palazzo VII Aprile, invece, “Il Marsala”, mostra di etichette storiche della collezione privata del dottore Mario Arini, e “Blu Carpet”, set fotografico ufficiale del festival, a cura di Salvatore Sinatra. Nel programma de il Mare colore dei Libri anche una riflessione sulla promozione della lettura, nella Biblioteca Sociale Otium, con un focus a cura della Rete dei Festival letterari della provincia di Trapani. Spazio, inoltre, ad approfondimenti dedicati alla poetessa marsalese Rosaria Giaconia, a Elsa Morante e a Italo Calvino, quest’ultimo con un incontro curato da Francesco Vinci, presente nel festival anche nella veste di autore con il libro “Lo sciopero delle mezze stagioni”. In programma anche la presentazione di “Sciara. Prima c’agghiorna”, di e con Luana Rondinelli e I musicanti di Gregorio Caimi (Navarra Editore), con la partecipazione straordinaria dell’attrice Ester Pantano.

Per informazioni sul festival: www.ilmarecoloredeilibri.it