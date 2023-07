Caro carburante nelle isole minori. La protesta dei sindaci: "Turismo danneggiato, Regione intervenga"

28/07/2023 14:05:00

I sindaci delle isole minori siciliane hanno sollecitato un incontro urgente con il governo regionale per discutere dei rincari delle tariffe per il trasporto di materiale infiammabile. Un aumento dei prezzi che si sta ripercuotendo negativamente sulla stagione turistica in corso e sull’economia delle isole.



Nella nota, inviata al governatore della Sicilia Renato Schifani e all’assessore delle Infrastrutture e della Mobilità Alessandro Aricò, “si manifesta, ancora una volta, preoccupazione per l’attuale situazione dei collegamenti marittimi integrativi sovvenzionati dalla Regione passati, per la prima volta negli ultimi decenni, ad armatoria libera con un notevole incremento tariffario, segnalato da tutti gli operatori del settore, riguardante il trasporto degli infiammabili”.

“Tale aumento, nonostante ci sia in corso una interlocuzione tra gli operatoti commerciali del settore e la Società Siremar - Caronte e Tourist Isole Minori per ciò che concerne le tariffe riguardanti il trasporto del gasolio, il cui aumento si attesterebbe a poco meno del raddoppio delle tariffe precedenti con rimborso della somma pagata in più, che riguarda anche benzina, gas, ossigeno - sottolineano i sindaci delle isole minori - si ripercuote pesantemente nell’economia turistica e su tutte le famiglie”.

La nota si conclude con la richiesta di convocazione di una riunione urgente per affrontare prioritariamente il problema e individuare adeguate soluzioni.

L'istanza è stata sottoscritta dal sindaco di Favignana – Isole Egadi Francesco Forgione, il sindaco di Santa Marina Salina Domenico Arabia, il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona, il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino, il sindaco di Ustica Salvatore Militello, il sindaco di Leni Giacomo Montecristo e il sindaco di Malfa Clara Rametta.

«Prima disertano la riunione e subito dopo sollecitano un incontro urgente. Sorprende l’atteggiamento poco istituzionale di alcuni sindaci delle Isole minori sul tema dei rincari del trasporto dei carburanti. Già per martedì 25 luglio, in piena emergenza incendi e con un vertice su Fontanarossa, avevamo convocato un incontro con gli amministratori al quale hanno partecipato soltanto due sindaci su otto». Lo dichiara l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, dopo la richiesta arrivata dai primi cittadini.

«Come già a conoscenza dei sindaci - continua l'esponente del governo Schifani - il governo regionale aveva provveduto a un intervento a tempo di record stanziando, con un emendamento al “Collegato bis”, 800 mila euro come totale copertura dei rincari affrontati dalle ditte di autotrasporto. Con la stessa celerità si stanno muovendo gli uffici del dipartimento: già sabato 29 luglio, giorno in cui è prevista la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge, sarà emanato l’avviso rivolto agli autotrasportatori per ottenere i benefici».

Aricò ricorda i recenti interventi del governo regionale per venire incontro alle richieste degli amministratori delle Isole minori. «A seguito delle note vicende che hanno portato il gruppo Caronte & Tourist a operare sul mercato libero - evidenzia l'assessore il governo regionale ha immediatamente scongiurato ogni tipo di aumento delle tariffe e di diminuzione del servizio intervenendo sugli armatori ottenendo che venissero mantenuti i prezzi e i servizi per turisti e residenti».