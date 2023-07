Con la moto va fuori strada in curva. Muore Michele Arduca, 40 anni, di Marsala

Ennesima vittima della strada in Sicilia. A perdere la vita, oggi, 30 Luglio 2023, è un uomo di Marsala, Michele Arduca. Aveva 40 anni. L'incidente è avvenuto a Patti, in provincia di Messina. Per cause ancora da accertare...