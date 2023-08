Evade dai domiciliari e va in giro per Pantelleria con alcune dosi di cocaina

Un 39enne di Pantelleria si trova agli arresti domiciliari e va in giro per l'isola con alcune dosi di cocaina. I Carabinieri lo hanno arrestato per il reato di evasione. L'uomo sottoposto a detenzione domiciliare per altra causa,...