Da oggi a domenica a Marsala arriva Il Mare Colore dei Libri

04/08/2023 11:32:00

Parte oggi la terza edizione del festival il Mare colore dei Libri, che si tiene a Marsala fino a domenica 8,

in piazza della Repubblica e nelle limitrofe via della Gancia e piazza Filippo Milazzo Maggio, oltre che al complesso monumentale di San Pietro, al Circolo Lilibeo e a Palazzo VII Aprile. In via Garibaldi, invece, la fiera del libro con gli stand di 16 case editrici indipendenti, aperti dalle 17 a mezzanotte. Più di venti gli incontri programmati per oggi. Eccone alcuni.

Alle 17.30 l’inaugurazione del festival con i saluti istituzionali e poi un tributo Rosaria Giaconia, poetessa marsalese dell’800, a cura di Francesca La Grutta. Alle 19, in piazza della Repubblica Irene Chias presenta il suo “Rocchesante”, edito da Laurana. A seguire, alle 20, Gaetano Savatteri con il suo ultimo libro “Le siciliane”, pubblicato da Laterza. Alle 21 viene proiettato, in anteprima il documentario “Marsala, 11 maggio 1943. Racconti di guerra e di rinascite”, ideato e curato da Daniele Ienna, con le riprese e il montaggio di Sergio Martino. E’ poi la volta della professoressa Rosa Martinez, che ci parla di “Quegli anni del dopoguerra”.

Nei giorni de il Mare colore dei Libri c’è anche spazio per numerosi laboratori e letture guidate per l’infanzia e la fanciullezza. Nel festival anche mostre a ingresso gratuito: a Palazzo VII Aprile “Il Marsala”, esposizione di etichette storiche di vino Marsala della collezione del dottore Mario Arini; al Circolo Lilibeo, “Immersioni”, con opere in plastica riciclata e video installazioni.

Domani invece, sabato 5, la “maratona” prosegue con altre attività, una ventina in totale. Alle 18, nella centralissima piazza della Repubblica, Stefano Cascavilla presenta “Essere mille. Guida allo sbarco in Sicilia per aspiranti garibaldini”. L’autore dialoga con Milena Cudia, direttrice della Biblioteca Comunale di Marsala. Nella stessa piazza, alle 19, una tavola rotonda dal titolo “Le sfide della raccolta differenziata in Sicilia: cosa resta da fare per fare bene”, a cura del Consorzio Comieco, uno degli sponsor del festival.

Tra i relatori, il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e il vice direttore di Comieco, Roberto di Molfetta. In contemporanea alle 19, nella piazza Filippo Milazzo Maggio, lo scrittore Vito Lo Scrudato presenta il suo libro “Il sicario”, edito da Navarra. Si tratta della storia di un corriere della morte a pagamento, che comincia a dubitare di se stesso e della propria efficienza sul lavoro. Dialoga con l’autore, Maria Luisa Asaro. Alle 20, invece, sempre nella stessa piazzetta, Ester Rizzo presenta “Trenta giorni e 100 lire”, edito da Navarra.

Il libro racconta la storia vera delle donne pacifiste siciliane, condannate a trenta giorni di carcere e una multa di 100 lire, solo per avere manifestato contro la grande guerra. A dialogare con la scrittrice c’è Anna Maria Angileri. Alla stessa fascia oraria delle 20, pero in piazza della Repubblica, Achille Sammartano presenta il suo libro “In tutta onestà”, edito da Navarra. Con l’autore dialoga Vita D’Amico. In prosecuzione, alle 21, sempre in piazza della Repubblica, è in programma “Marsala, un libro da leggere. Viaggio tra storia, gusto e letteratura”, un incontro sul Marsala e la sua storia con suggestioni e richiami sul connubio vino e letteratura. Sul palco i professori Giovanni Alagna, Nicola Trapani e Antonella Chinnici. Modera Roberta Urso, delegata regionale Sicilia per l’Associazione Nazionale Donne del Vino. L’evento si collega alla celebrazione della nascita del vino Marsala, a 250 anni dall’arrivo in città dell’imprenditore inglese John Woodhouse. Infine alle 22, sempre sul sagrato di piazza della Repubblica, si presenta “Sciara. Prima c’agghiorna”, di e con Luana Rondinelli e i musicanti di Gregorio Caimi, edito da Navarra. Con l’autrice dialoga Chiara Putaggio.

Il volume, è tratto dallo spettacolo omonimo scritto e interpretato da Luana Rondinelli con le musiche de "I Musicanti" di Gregorio Caimi. Viene riportato il testo in siciliano e la sua traduzione in italiano, è corredato da foto di scena e da un codice QR attraverso cui è possibile ascoltare l'intera piece, come fosse una sorta di audiolibro. In sette capitoli si racconta la storia di Salvatore Carnevale, sindacalista e politico ucciso nel 1955 dalla mafia a 31 anni, nelle campagne di Sciara, nel Palermitano. La narrazione nel libro attraverso gli occhi di sua madre, Francesca Serio, prima "madre socialista" della storia, che non ha paura di guardare in faccia la mafia e soprattutto di denunciare gli assassini di suo figlio. A dare voce al suo coraggio, al Mare colore dei Libri c’è la partecipazione straordinaria di Ester Pantano, attrice siciliana di fama nazionale e oltre, nota al grande pubblico anche per avere interpretato Suleima nella serie tv “Makari”.

Il Mare colore dei Libri è promosso da Navarra Editore con il patrocinio del Comune di Marsala. Informazioni su www.ilmarecoloredeilibri.it