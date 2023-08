Reddito di cittadinanza, Regione attiva sportello per gli ex percettori

06/08/2023 00:00:00

Uno sportello informativo per gli ex percettori del reddito di cittadinanza sarà attivo da lunedì prossimo al Centro per l'impiego in via Praga, a Palermo. L'ufficio, coordinato dalla dirigente Salvatrice Rizzo, sarà aperto al pubblico tutti i giorni e avrà il compito di fornire informazioni precise ai cittadini.

«Continuiamo a seguire costantemente la vicenda che riguarda gli ex percettori del reddito di cittadinanza - ha detto l'assessore alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano, che ha promosso l'iniziativa - durante le ultime riunioni è emersa la necessità di attivare uno strumento informativo con personale qualificato per aiutare le tante persone in difficoltà, in questa fase di transizione. In pochissimo tempo gli uffici del Centro per l'impiego sono stati in grado di allestirlo». Lo sportello sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

******

Enti locali, dalla Regione 137 milioni per spese di gestione e nuovi investimenti - Centotrentasette milioni di euro arriveranno nelle casse dei Comuni siciliani per far fronte alle spese di gestione e per nuovi investimenti grazie all’attività congiunta degli assessori regionali alle Autonomie locali, Andrea Messina, e all’Economia, Marco Falcone.

In particolare, con un primo decreto da 22 milioni di euro la Regione trasferisce risorse da utilizzare per le spese di gestione ordinaria in modo da sopperire alla decurtazione dei trasferimenti regionali. Con un secondo decreto da 115 milioni di euro, il governo regionale ha trovato la copertura finanziaria per il Fondo per investimenti, nella considerazione che la norma inserita nella legge di Stabilità regionale, che vi destinava le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, è stata impugnata dallo Stato.

I criteri di ripartizione delle somme sono stati definiti in maniera ponderata con le rappresentanze degli enti locali e con le organizzazioni più rappresentative in sede di conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo conto anche della fascia demografica di appartenenza dei singoli Comuni.



«Si tratta di due importanti interventi – sottolinea l’assessore Messina – che aiutano i Comuni siciliani a far quadrare i conti in sede di approvazione dei bilanci e a rilanciare l’azione di sviluppo territoriale attraverso la possibilità di prevedere nuovi investimenti».

«Grazie al maggiore gettito registrato negli ultimi mesi, frutto delle virtuose politiche di bilancio che stiamo attuando - sottolinea l’assessore Falcone - abbiamo reperito quasi 140 milioni di euro per rimpinguare il Fondo enti locali, assicurando la tenuta dei conti di Comuni e non solo. L’operato del governo Schifani si contraddistingue per il costante raccordo con le necessità delle amministrazioni locali, nell’ottica di rafforzare servizi ed efficienza per i cittadini».

******

Sport, al via le domande per i voucher rivolti ai giovani fino a 16 anni - Al via le domande per l'assegnazione dei voucher destinati dall'assessorato regionale dello Sport ai minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni che svolgono attività sportiva e fanno parte di nuclei familiari con Isee non superiore a 12 mila euro annui. È stato pubblicato, infatti, l'avviso che mette in atto la misura del Fondo regionale per lo sport, fortemente voluta dal governo Schifani all'interno della legge di stabilità regionale. Il voucher, di 50 euro mensili per ogni soggetto richiedente, potrà essere utilizzato esclusivamente per l'iscrizione e la partecipazione alle attività sportive delle associazioni e società dilettantistiche con sede legale in Sicilia, affiliate a federazioni sportive o enti riconosciuti dal Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) oppure dal Cip (Comitato italiano paralimpico). La dotazione finanziaria complessiva per quest'anno ammonta a 1,3 milioni di euro e sarà ripartita per provincia in base alla popolazione potenzialmente interessata, stimata in oltre 471 mila ragazzi residenti nell'Isola.

«È una misura che ho fortemente voluto in Finanziaria - afferma il presidente della Regione Renato Schifani - e che ha una duplice valenza: sotto il profilo sanitario, perché lo sport aiuta i ragazzi a restare in salute, e civile, perché sottrae tanti giovani a tentazioni socialmente pericolose».

«L'avviso – aggiunge l'assessore Elvira Amata – segue il precedente già adottato, con il quale erano state individuate le associazioni e società sportive dilettantistiche. Sono orgogliosa che la procedura sia stata definita in piena coerenza con le finalità e la ratio della norma. È un modo concreto di guardare a una visione dello sport fortemente inclusiva dal punto di vista sociale come diritto per tutti, di favorire l'adesione di nuovi tesserati, di agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse e scongiurare, al contempo, il forzato abbandono da parte dei giovani. È inoltre intenzione del governo riproporre i voucher dall'anno prossimo su base triennale in modo da coprire tutto l'anno scolastico e offrire ai giovani siciliani la possibilità di fare attività sportiva durante tutto l'arco delle attività didattiche».

È possibile presentare la domanda entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione. L'avviso, con i relativi moduli, è consultabile sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.