Marsala, ai lidi spunta un cartello…  di Camogli

09/08/2023 10:35:00

Che cosa ci faccia un cartello "Regione Liguria - Comune di Camogli" in una strada, tra l'altro avvolta nel buio più totale, vicina ai lidi Sud di Marsala non si sa.

Il cartello indica la presenza di una spiaggia libera attrezzata e con la scritta "Ingresso Libero Servizi Essenziali Gratuiti", è il quarto di altri cartelli, attaccati in un palo, tutto realizzato in maniera molto artigianale

Il cartello di Camogli forse è il frutto di un nuovo gemellaggio con il comune di Marsala, di cui non è stata data comunicazione anticipatamente? Battute a parte questo dovrebbe essere un modo per indicare la spiaggia libera, e non lasciare tutto alla segnaletica selvaggia dei lidi (come si vede nei due cartelli sopra), con i pochi turisti spaesati e disorientati nel trovare questo tipo di informazioni non certo tipiche e regolari di una città che deve offrire servizi turistici.

A Camogli, infatti, siamo sicuri che non sia affatto così l'indicazione delle spiagge libere, la Regione e il Comune provvederanno con le loro indicazioni, qui invece, non ci sono e si lascia spazio solo alla libera interpretazione e alla fantasia dei gestori dei lidi.