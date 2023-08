Weekend Pre-Ferragosto a Trapani. Da Segesta alle Egadi: musica, spettacoli, cibo

12/08/2023 06:00:00

Nel weekend che precede Ferragosto, la provincia di Trapani ospita tantissimi eventi e iniziative culturali, dalle isole a siti archeologici.

A Segesta, il Teatro Festival illumina il Parco Archeologico con la commedia "Curculio" di Plauto e le note magiche dell'Aeolian Vocal Ensemble all'alba. A Selinunte grande attesa per la rinomata DJ coreana Peggy Gou. Marsala, per la rassegna 'a Scurata, si tinge dei colori di Pirandello con "La Morsa" e "La Patente" al teatro a mare. A San Vito Lo Capo, la rassegna "Bagli, Olio e Mare" delizia i sensi, mentre alle Egadi sta per arrivare il Ferragosto in piazza.

Ecco gli eventi del fine settimana:

SEGESTA - Per il Segesta Teatro Festival, al Parco Archeologico, sabato 12 e domenica 13 agosto - ore 21.00 (Teatro antico) Torna Cinzia Maccagnano per dirigere, e interpretare, insieme con un’altra formazione under 35 ospite del Festival, composta dai giovani attori Marta Cirello, Pietro Casano, Maria Chiara Pellitteri, Andrea Maiorca, Dario Garofalo e Cristina Putignano, la commedia di Plauto Curculio. Domenica 13 agosto - ore 5.00 (Teatro antico) si esibiscono le coriste dell’Aeolian Vocal Ensemble, diretto da Monica Faja, con i musicisti dell’Officina Barocca Siciliana, diretta da Roberta Faja: "L’inCanto dell’aurora", all’alba e in prima nazionale. Alle ore 21.30 (Tempio di Afrodite Urania) si terrà il concerto rinviato causa maltempo di Giovanni Sollima.

SELINUNTE - La rinomata DJ coreana Peggy Gou, celebre per la sua lotta contro il sessismo nell'industria musicale, si esibirà sabato 12 agosto a Selinunte, Sicilia, come parte dell'evento "Musica e Legalità".

SAN VITO LO CAPO - Torna la rassegna enogastronomica e culturale “Bagli, Olio e Mare” tornerà nello splendido scenario di Baia Santa Margherita sabato 12 e domenica 13 agosto. Ci saranno degustazioni dalle ore 12.00 alle ore 15.30 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00, oltre ai concerti della Piccola Orchestra Malarazza e gli Irrequieti, a partire dalle ore 22.00.

ISOLE EGADI - Ricco il programma di eventi che propone di festeggiare il Ferragosto alle Isole Egadi. Il 14 e 15 agosto il Ferragosto alle Egadi è nelle piazze delle tre isole dell'arcipelago.

A Favignana lunedì 14 agosto, a partire dalle 22.30, appuntamento in piazza Matrice con la Isaband, Salvo Saltimbal e il dj set di RMC 101 con Dj Marietto, Maurizio Campo, Cristian Dell'Edera e Vittoria Abbenante. Martedì 15 agosto, alle 22.00, Rubina in concerto e a seguire Dj Set. A Marettimo sabato 12 agosto alle 22.00, nell'area dello Scalo Nuovo, concerto tributo a Laura Pausini con The Box 19. Domenica 13 agosto, alla stessa ora, appuntamento con la cover band Power Flower. Lunedì 14, a partire dalle 22.30, si attende il Ferragosto con i dj di Radio 102, Alfredo Li Voti, Vincenzo Mazzara e Valerio Vox. Martedì 15 agosto, a partire dalle 17.00, festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Trapani con processione e Santa messa all’aperto. Alle 22.30, nell'area dello Scalo Nuovo, spettacolo di cabaret con Antonio Pandolfo. A Levanzo il 14 agosto alle ore 22.00, nell'area di Cala Dogana, concerto dell'Acustic in Quartet.

ERICE - Tre appuntamenti all'insegna del jazz a ingresso libero: sabato 12 agosto alle 21.00 il Cortile di Palazzo Sales ospita il Roberta Sava Quartet con un repertorio della New York degli anni Cinquanta fra jazz, be-pop e swing. Domenica 13 agosto, sempre al Cortile di Palazzo Sales, il Randisi Worker Lounge Trio propone un excursus dai classici del jazz, ai successi di Sinatra fino alle musiche dei Police, Steve Wonder e Pino Daniele. Lunedì 14 agosto alla Corte San Francesco, il concerto "Autoritratto" della pianista Rita Marcotulli.

ALCAMO - Nell'ambito delle manifestazioni di "Alcamo Estate", sabato 12 agosto alle 19.00 al Castello dei Conti di Modica, presentazione del libro di Gaspare Grammatico "Una questione di equilibrio". A parlarne con lo scrittore trapanese (autore tv per Maurizio Crozza), Vito Lanzarone e a seguire degustazione di vini. Da domenica 13 Agosto fino a mercoledì 16 agosto ad Alcamo si tiene il “Nick La Rocca Jazz Festival” con la direzione artistica di Angelo Butera, ore 21:30 in Piazza Ciullo.

CAMPOBELLO DI MAZARA - Prosegue il palinsesto "Estate d'Amuri" con nuovi appuntamenti nelle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola a Campobello di Mazara. A Tre Fontane, in piazza Favoroso, fino a domenica 13 agosto, a partire dalle 18.30, "Villaggio dei bambini" con gonfiabili, giochi e zucchero filato. Una serata dedicata al tango e alla “Milonga” sarà, inoltre, organizzata a Torretta dal club nautico, sabato sera, 12 agosto, a partire dalle ore 20.30, mentre domenica 13 agosto, allo stesso orario, sempre il club nautico organizzerà una degustazione di prodotti tipici del territorio.

MARSALA - Due atti unici di Luigi Pirandello saranno protagonisti al teatro a mare “Pellegrino 1880”. “La Morsa” e “La Patente” prenderanno vita sul palco a pelo d’acqua grazie alla rielaborazione di Vito Scarpitta che ne ha curato anche la regia. L’appuntamento è per sabato 12 agosto alle ore 19,30 e poi di nuovo alle 21,30. Insieme a Vito Scarpitta ci saranno gli attori: Giuseppe Todaro, Davide Maltese, Francesco Di Bernardo, Enza Giacalone, Serena Tumbarello, Emanuel Accardi.

PARTANNA - Domenica 13 agosto, è in programma la notte bianca del gusto, con Gaia e Wax in concerto e la conduzione di Fabio De Vivo di Radio 101.Per il programma completo degli eventi è possibile consultare il link bit.ly/partannaestate23