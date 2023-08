Sicilia, un morto e due feriti in uno scontro frontale tra due auto

13/08/2023 10:27:00

E' di un un morto e due feriti il dammatico bilancio di un scontro frontale, avvenuto ieri in contrada Trebalate, a Modica tra una Peugeot 106 e una Mercedes.

La vittima è il 72enne Emanuele Adamo, modicano, che era alla guida di una Peugeot e si trovava insieme alla moglie. In prossimità di un curvone si è verificato lo scontro con la Mercedes, condotta da un 61enne. Sul posto, oltre a polizia e carabinieri, è arrivata l’ambulanza del 118 ma viste le gravi condizioni di una delle persone coinvolte, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in zona che però non è servito.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Ci sono due feriti, la moglie della vittima e la persona alla guida della Mercedes. Il traffico veicolare è stato bloccato e deviato verso direzioni alternative per consentire i rapidi soccorsi e rimuovere la carcassa dell’utilitaria dalla carreggiata. I veicoli sono stati sequestrati.