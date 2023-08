Calciomercato: Davide Mento torna ad indossare la maglia azzurra del Marsala

17/08/2023 12:32:00

Diviene senza sosta il mercato acquisizioni del Marsala Calcio. La società, dopo le acquisizioni di Valerio Genesio, Giuseppe Rustico e Filippo Rallo, comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’esperto trequartista Davide Mento. L’atleta, classe 1992 messinese di Torregrotta, inizia il suo percorso calcistico nelle giovanili della sua città giocando anche la Promozione, poi, ha quasi esclusivamente calcato i campi dell’Eccellenza, tra cui Due Torri, Valledoria in Sardegna, Nuova Igea, Modica, San Sebastiano, Igea Virtus, di nuovo Torregrotta e poi nel Dattilo. Ha anche giocato nel Licata in serie D e nel Salemi in Promozione. Nel 2014/2015 giocherà al Nino Lombardo Angotta la sua stagione nel Marsala in Eccellenza, città in cui deciderà di vivere.

“Dopo il periodo di inattività dovuta alla pandemia, desideravo tornare a giocare in un club importante. Sono grato al Marsala per la chiamata, sarà emozionante tornare ad indossare la maglia azzurra, non vedo l’ora di tornare al Nino Lombardo Angotta gioiendo con i tifosi della città che mi ha adottato, farò tutto ciò che posso per aiutare a riportare l’entusiasmo che questi colori meritano”.