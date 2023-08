Controlli dei carabinieri a Marsala: denunciate quattro persone

18/08/2023 10:01:00

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Marsala, con l’ausilio dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia hanno denunciato quattro persone presunti responsabili a vario titolo di diversi reati.



Due 22enni tunisini, sottoposti ad un controllo, sono stati sorpresi a bordo di un ciclomotore risultato oggetto di furto. Per loro è scattata una denuncia per ricettazione, mentre il mezzo è stato prontamente restituito all’avente diritto.

Durante i controlli alla circolazione stradale, un marsalese classe 76 avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare se fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rimediando così una denuncia.

Nel medesimo contesto operativo, durante i controlli a persone sottoposte a misure restrittive, un romeno di 37 anni, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, sarebbe stato sorpreso dai Carabinieri a piedi presso il centro cittadino.



Controlli e perquisizioni sono state eseguite anche per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno sorpreso sei ragazzi con modiche quantità di sostanze stupefacenti di varie tipologie, quali hashish, marijuana e crack. I giovani sono stati pertanto segnalati alla Prefettura di Trapani.