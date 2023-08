Violenza d'agosto. Altra rissa in un lido di Erice

18/08/2023 13:20:00

Rissa, la scorsa notte, al lido Sun Club di lungomare Dante Alighieri nel territorio di Erice Casa Santa. Un gruppo di giovani se le sono date di santa ragione. Sono stati momenti di tensione con i protagonisti della gazzarra che si rincorrevano per picchiarsi. Necessario l' intervento di polizia e carabinieri. Indagini ora in corso per individuare i responsabili.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica la discussione sarebbe iniziata dentro al locale per continuare fuori dove i contendenti dalla parole sono passati alle vie di fatto.

Proprio qualche giorno fa un'altra rissa, violenta, è avvenuta a San Vito lo Capo, con lancio di tavolini e sedie davanti ad attoniti turisti.