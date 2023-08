La Scuola di Mazara espone al Palazzo Planeta di Menfi

18/08/2023 09:00:00

Dopo la sua costituzione nel 2020 e la mostra del 2021 “Morfologie. Per sguardi, tracce – Una scholé mazarese”,

a cura del critico Aldo Gerbino, presso la Galleria d’Arte Contemporanea “Santo Vassallo” – Complesso Monumentale “Filippo Corridoni” di Mazara del Vallo, torna ad esporre la “Scuola di Mazara”.

I pittori Fabio Accardo Palumbo, Paolo Asaro, Giacomo Cuttone e Giuseppe Tumbarello, questa volta, mettono in “connessione” il proprio linguaggio creativo-espressivo con gli odori e i sapori della tradizione enogastronomica della provincia di Agrigento e lo fanno a Menfi, Città del Vino 2023, in una struttura leader del settore come il Palazzo Planeta.

La mostra, che sarà inaugurata sabato 19 agosto alle ore 19,30, rimarrà aperta fino al 3 settembre 2023 presso Maharìa, Palazzo Planeta, via Santi Bivona, 13, 92013 Menfi (Ag); orari:10,00-13,00/19,00-22,00.