L'individualismo sociale e ideologico e quello "opulento"

18/08/2023 14:00:00

Individualismo. È una dottrina politico-sociale che difende i valori individuali rispetto a quelli comunitari, finanche una posizione morale, una filosofia politica, un'ideologia, o prospettiva sociale, che sottolinea il valore spirituale dell'individuo e lo rende 'bene assoluto', le cui azioni sono guidate dalla naturale inclinazione a realizzare la massima soddisfazione-edonismo-.

Altresì affiliato agli interessi artistici, anticonformisti e a degli stili di vita in cui vi è una tendenza a concentrarsi esclusivamente su sè stessi divergente con la tradizione o le opinioni e ai comportamenti della classe popolare così come con le posizioni filosofiche e l'etica secolare. In un estate in cui le cronache raccontano che gli italiani faticano a concedersi la tradizionale vacanza agostana, la villeggiatura, per svariati motivi tra cui: retribuzione ferme con conseguente perdita di potere d'acquisto, inflazione alta, incremento dei costi per beni e servizi.

E proprio i prezzi per l'accesso ai lidi sono diventati insostenibili per la maggioranza degli italiani, invece altri possono permettersi prestazioni più onorese, anche quindici volte più alto del costo medio nazionale e a tal proposito un post social ha ispirato il pezzo e diceva: "Non riesco ad immaginare a che tipo di fauna sociale possono appartenere questi che pagano 600 euro al giorno in uno stabilimento balneare di Briatore", senza contare il pranzo si aggiunge. La risposta al dilemma è stata: 'l'Individualismo opulento', si perché la ricchezza va ostentata e diventa status poterlo fare.

Vittorio Alfieri