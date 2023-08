Calciomercato: l'FC Marsala conferma il difensore Dario Meo

19/08/2023 16:30:00

Le operazioni di mercato per l’FC Marsala continuano ininterrottamente ed il prosssimo ingresso è relativo ad una conferma: continuera a vestire la maglia azzurra il difensore esterno Dario Meo.

Marsalese del 2003, Dario Meo a dispetto della giovane età ha un curriculum che lo fa divenire uno dei giocatori che più ha vestito la maglia azzurra del Marsala. Ha iniziato le giovanili con il Bianco Arancio Petrosino per poi spostarsi alla Dribbling di Mister Nicola Sciacca. Nel 2011/2012 seguirà il tecnico lilibetano nel Marsala continuando ad indossare la maglia azzurra per sette stagioni iniziando con le giovanili e terminando negli anni a venire in prima squadra. In quella passata, si sposterà nella vicina Mazara giocando per sei mesi nelle file della Mazarese. Terminerà la stagione nuovamente nel Marsala.

"Sono molto contento di poter rimanere nel Marsala, desidero ringraziare la società, Mister Totò Brucculeri ed il Direttore Antonio Schio per la fiducia che hanno riposto in me. Voglio affrontare al massimo delle mie possibilità questa stagione sportiva, perché sono certo che riporteremo il sorriso tra gli spalti dello stadio”.