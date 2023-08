Da Erice a San Vito. Le risse e la movida selvaggia nei luoghi del turismo

19/08/2023 06:00:00

A San Vito si sono presi a sediate. Ad Erice sembrava di assistere ad un match di calcio storico fiorentino.

Settimana di Ferragosto violenta in provincia di Trapani. Due brutte risse si sono verificate nel giro di pochi giorni nei luoghi della movida che sono anche quelli di maggiore afflusso turistico in questi giorni. Torna, quindi, il problema sicurezza e della movida selvaggia con i cittadini che in molti casi sono esausti dei disordini.

Come ad Erice, dove il Lungomare Dante Alighieri nella notte tra giovedì e venerdì si è trasformato in un enorme ring, con due gruppi di giovani che si sono presi a cazzotti.

Una rissa avvenuta fuori il lido SunClub, poco prima delle 2, in cui era stata organizzata una serata che come ospite aveva il rapper Guè Pequeno. Il locale era super affollato, tantissimi i giovani, anche ragazzini.

Ad un tratto fuori dal locale succede il finimondo. La discussione sarebbe iniziata dentro al locale per continuare fuori dove i contendenti dalle parole sono passati alle vie di fatto. Sono stati momenti di tensione con i protagonisti della gazzarra che si rincorrevano per picchiarsi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, carabinieri e polizia, che si trovavano già in zona. Infatti, mentre all’interno del lido si svolgeva la serata, all’esterno, sul lungomare di San Giuliano, erano stati disposti dei posti di controllo. Le forze dell’ordine sono intervenute per disperdere la folla, mentre la rissa era in corso.

I titolari del lido precisano che la rissa è avvenuta fuori. “Il Lido Sun Club e’ solito organizzare serate danzanti previa adozione di un imponente servizio d’ordine privato che impedisce sul nascere qualsivoglia fenomeno contrario all’ordine pubblico.

Ovviamente, il Lido Sun Club non può rispondere della condotta illecita di qualche scalmanato, soprattutto se, come nel caso di specie, essa si manifesta fuori dai locali di sua proprietà” dichiara l’avvocato Giacomo Raffaele Esposito.

Ma i residenti della zona parlano di “rissa annunciata”. Già da tempo, infatti, i residenti del lungomare San Giuliano, in cui sono presenti altri lidi, hanno denunciato episodi di movida selvaggia, con disordini, musica alta, e disturbo alla quiete pubblica. La rissa con decine di persone coinvolte crea ancora più indignazione nei residenti. “Non se ne può più, è da tutta l’estate che ci sono continue scazzottate”.

C’è tantissima gente in questi giorni, invece, a San Vito lo Capo, dove si sono registrati altri episodi di violenza, altre risse.

Nei giorni scorsi la meta turistica per eccellenza della provincia di Trapani che è stata teatro di una maxi rissa con tanto di lancio di sedie e tavolini. Il tutto è successo nei pressi di un locale sul lungomare affollato di turisti e tante famiglie con bambini. Inutile dire che lo spettacolo ha inorridito tutti.

La rissa è scoppiata intorno all'1.30 all'esterno del "Sea Garden", poco distante dalla spiaggia di San Vito, dove era stata organizzata una serata danzante. Diversi i giovani coinvolti. Ad un tratto due gruppi hanno cominciato a darsele di santa ragione, utilizzando tutto ciò che trovavano. Prima schiaffi e pugni, poi aste e travi, infine hanno iniziato a lanciare sedie, tavoli, e addirittura pedane in legno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare i protagonisti della zuffa, visionando soprattutto le immagini della videosorveglianza. Ma non solo, la scena da far west è stata ripresa da tanti “spettatori” con gli smartphone e postata sui social.



E' il secondo caso nel giro di pochi giorni. La notte di Ferragosto per un'altra furibonda lite sono state denunciate cinque persone. Due fratelli, titolari di un hotel, accusavano tre turisti di aver rubato un tavolino appartenente alla struttura, la discussione è sfociata in rissa ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma.