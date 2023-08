Mazara, il 21 agosto l'esordio del film d'arte "W. Capitano mio Capitano"

19/08/2023 13:00:00

Esordisce il 21 agosto, alle ore 21, al Collegio dei Gesuiti, nell'ambito delle manifestazioni culturali del Comune di Mazara del Vallo, e come secondo atto del Festival della Luce, il film d'arte "W. Capitano mio Capitano", scritto da Giacomo Bonagiuso e filmato da Benito Frazzetta, che vede la partecipazione anche dell'attore Rosario Lisma, che apre la narrazione, curata da Giuseppe Denaro, e che vede in video e anche in scena, ad omaggiare la poesia di uno degli autori più interessanti della letteratura mondiale, Lamberto Vazzano, Giusy Serena Chiofalo, Enza Genna, Rena Di Grigoli, Luca Zelante, Patrizio Ferro, Luca Monteverde, Gabriele Piccichè e Loredana Leone.

Il film d'arte è stato realizzato e girato nella straordinaria cornice del Teatro Garibaldi, un teatro di recente restaurato dal Comune di Mazara e messo a disposizione delle associazioni che ne fanno richiesta. Un teatro simbolico perché costruito in legno, con i legni che i marinai usavano per le loro barche da pesca. Un simbolo potente cre ricorda a tutti la radice errante degli uomini. Tutti.

La serata sarà arricchita da performance canore di Erika Cusumano, e dalle stesse letture poetiche degli interpreti. Con questo spettacolo di cinematografia e poesia Giacomo Bonagiuso intende rimettere al centro del mondo culturale siciliano la stagione della grande poesia. Poesia che può e deve riprendere uno spazio di centralità anche nella fruizione dei giovani.