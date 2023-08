Marsala. Parte il micronido, ma solo a settembre

19/08/2023 16:00:00

Non solo il caos Marsala Schola, con i servizi mensa e scuolabus a rischio per il nuovo anno scolastico. A Marsala va con il contagocce il servizio di micro-nido, per bambini fino a tre anni. Si farà, per adesso, solo a settembre, perchè non ci sono fondi a disposizione.

Il Distretto sociosanitario Marsala Petrosino avvierà il servizio Micro-Nido per l’anno educativo 2023-2024, limitatamente al prossimo mese di settembre e con possibilità di proroga in caso di assegnazione di ulteriori finanziamenti ministeriali. Il servizio è rivolto a 24 bimbi di età compresa fra 0 e 3 anni.

Le famiglie interessate possono presentare domanda di ammissione alla frequenza del micro nido entro il prossimo giorno 28 agosto, secondo modalità e requisiti riportati nell'Avviso online sula pagina web istituzionale. Qui è pure visionabile e scaricabile il modulo di domanda.