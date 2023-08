Calcio: prima uscita per l'FC Marsala - tra i ranghi arriva Khouaja Khaled

20/08/2023 02:00:00

Prima uscita per l'FC Marsala che al Nino Vaccara, in un allenamento congiunto, gioca contro il Mazara di Riccardo Abbenante e l'Asd Sport Palermo di Salvatore Tedesco. Ci si attendeva una squadra legnosa ed ancora fuori forma, visto il ritardo nella preparazione a causa del ripescaggio federativo, ed invece, i ragazzi di Totò Brucculeri giocano 45' a viso aperto contro i più quotati giocatori del Mazara cogliendo un palo con Rustico e sbagliando un gol facile a tu per tu con il portiere canarino. Il gol dei padroni di casa con King arriverà nel finale di tempo dopo i cambi di Mister Brucculeri. Nel secondo match gli azzurri regolano lo Sport Palermo, che militerà nel campionato di prima categoria, con un gol di Dario Meo appena riconfermato tra i ranghi azzurri. Un sorriso è spuntato sul viso del Presidente Giovanni Sardone che ha elogiato la squadra e lo staff al seguito per l'impegno profuso, ricordando che le partite vere inizieranno tra qualche giorno con il match di Coppa Italia contro il San Vito Lo Capo e che bisognerà essere ancora più pronti di oggi perchè quella partita sarà un altra storia.

Nel frattempo continua l’opera di completamento dei ranghi per l'FC Marsala che con un comunicato stampa informa di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Khouaja Khaled. Il giocatore italo tunisino classe 2000 nativo di Mazara del Vallo, ha un curriculum di tutto rispetto che varia in diversi campionati dalla serie C, alla Promozione passando per la serie D e l’Eccellenza sempre con squadre di alto profilo tra cui, la Paolana, il Gela, il Mazara, la Vibonese, il Corigliano Calabro, la Mazarese ed infine la Folgore dove insieme a Filippo Rallo e Giuseppe Rustico ha vinto il Campionato di Promozione della scorsa stagione.

"E’ una sfida affascinante quella di riportare il Marsala nel calcio che conta, dichiara il giocatore. Non potevo sottrarmi a questa occasione e sono davvero felice che questa società mi abbia scelto. Desidero ringraziare tutta la società e soprattutto Antonio Schio che con poche, ma giuste parole ha saputo darmi le motivazioni giuste. Non vedo l’ora di calcare il Nino Lombardo Angotta con i miei nuovi compagni".

Foto di Federico Ragona