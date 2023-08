Calcio: riparte la stagione del Calcio Femminile Marsala

20/08/2023 16:30:00

Il Calcio Femminile Marsala si prepara a ripartire con la stagione sportiva 2023-2024. A lasciarle spazio, una strepitosa stagione che ha messo in risalto il potenziale della grande famiglia azzurra che è adesso pronta ad aprire il ventiquattresimo anno di attività. Due gli appuntamenti fissati per il mese corrente che avranno luogo presso il centro sportivo aggregativo polivalente “Gaspare Umile” di Via Istria: si parte mercoledì 23 Agosto alle ore 18:00 con lo stage di completamento per le categorie maggiori destinate al campionato di Eccellenza Regionale, aperto alle ragazze nate dal 2009 in su. A seguire, alle ore 18:00 di mercoledì 30 Agosto le porte saranno aperte per un divertente open day indirizzato alla costituzione delle più piccole categorie di aspiranti calciatrici nate dal 2010 al 2018. Entrambi gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati, che, per qualsiasi informazione possono contattare sia i numeri indicati nelle locandine, sia le pagine social ufficiali Calcio Femminile Marsala.