22/08/2023 13:00:00

Le condizioni meteo avverse in quel di Castelvetrano e Campobello di Mazara hanno provocato dei black out elettrici alle stazioni di rilancio ed alcuni pozzi, conseguentemente l’arrivo d’acqua in città nella notte è stato completamente azzerato.



Appresa la notizia stamani per diretta iniziativa del Sindaco Tranchida e dell’ing. Amenta, quest’ultimo interrompendo le ferie, è stato disposto l’immediato ripristino degli impianti con la previsione di una normalizzazione dell’arrivo idrico entro 24h.