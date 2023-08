San Vito. Ristoratore non fa lo scontrino, obbliga a pagare in contanti e scappa all'arrivo dei carabinieri

22/08/2023 11:21:00

Non fa lo scontrino, minaccia e obbliga una turista a pagare in contanti, e scappa all'arrivo dei carabinieri. E' successo a San Vito lo Capo, località turistica della provincia di Trapani, che ancora una volta è teatro di episodi che certamente non le fanno bella pubblicità, dopo la maxi rissa e il caso degli ombrelloni selvaggi.

Questo il racconto nella nota dei Carabinieri.



I Carabinieri della Stazione di San Vito lo Capo sono stati chiamati ad intervenire in supporto ad una donna che, dopo aver pranzato all’interno di un locale della nota località balneare, non ha ricevuto la prevista ricevuta fiscale dal gestore che si sarebbe rifiutato di rilasciarla.

La turista, al rifiuto del ristoratore di emettere la ricevuta fiscale, ha chiamato i Carabinieri spiegando quanto accaduto e richiedendo l’intervento visto che è stata pure minacciata ed obbligata a pagare il conto in contanti.

Nel giro di pochi minuti il Comandante di Stazione è giunto sul posto, ma secondo la ricostruzione degli inquirenti, il commerciante aveva già chiuso il locale e si era allontanato rendendosi irreperibile.

I Carabinieri hanno raccolto la denuncia della donna e hanno segnalato agli organi competenti la presunta violazione in materia fiscale.