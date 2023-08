Marsala, i due cani di via Turati sono sempre chiusi in balcone… Il video

23/08/2023 17:50:00

Torniamo ad occuparci dei due cani chiusi in un balcone della via Turati a Marsala. Lo abbiamo fatto nelle settimane scorse con la segnalazione di un cittadino che si è fatto portavoce anche di altri, nel denunciare cosa accade in quel balcone a quei poveri cani.

Adesso abbiamo ricevuto una nuova segnalazione, con un nuovo video e un nuovo appello, affinché si faccia qualcosa per liberare i cani.

"Spettabile redazione faccio seguito all’articolo da voi pubblicato il 7 agosto 2023 per denunciare nuovamente il grave stato di abbandono cui versano questi due cani rinchiusi ormai da mesi sul balcone in via Turati - ci scrive un lettore -. L’articolo era stato commentato sui social dai proprietari, che affermavano di non tenere i cani serrati, chiusi nel balcone, e che i cani stavano benissimo! Secondo le foto e il video ( qui sotto) che documentano l’accaduto nella serata del 20 agosto 2023 (più precisamente dalle ore 21 in poi), si può affermare seriamente che i cani stanno bene? Sono davvero amorevolmente custoditi come affermano i loro “padroni” ? Come si vede dal video sono al buio, senza accesso alla casa, abbandonati al loro destino, da soli nel balcone lager e soffrono con un abbaiare incessante, (forse abbaiano così sofferenti perché non hanno cibo e acqua?) i proprietari ovviamente - a cui abbiamo citofonato più volte - sono fuori casa. Questo secondo appello spero possa servire a far comprendere il disagio di questi due poveri cani".