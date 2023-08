Marsala: panico in piazza Loggia per rissa e rapina. Giovane aggredisce i vigili, fermato e denunciato

23/08/2023 09:11:00

Si sono vissuti momenti di panico ieri sera in piazza della Repubblica (piazza Loggia) a Marsala quando un giovane di 26 anni, tunisino, si è scagliato contro un pattuglia dei vigili urbani di Marsala e con due bottiglie di vetro ha mandato in frantumi il parabrezza dell'auto e lesionato il lunotto posteriore, mentre una vigilessa è riuscita a schivare i colpi.

Gli agenti sono intervenuti perché era stata segnalata una rissa. All'arrivo dei vigili il giovane dopo aver colpito l'auto e minacciato di colpire gli agenti si è dato alla fuga, gridando e seminando il panico tra le persone presenti in piazza. I vigili non lo hanno potuto inseguire perché l'abitacolo dell'auto era ricoperto di cocci di vetro. Allertato il Comando e i Carabinieri, sono giunte altre pattuglie delle Forze dell'Ordine.

Nel frattempo gli agenti hanno ricostruito i fatti grazie alla testimonianza di un operatore commerciale del Bangladesh che ha denunciato di essere stato rapinato dal 26enne in fuga e che lo stesso era in compagnia di un altro connazionale. Sopraggiunta la Polizia per la rapina, l'amico dell'uomo in fuga è stato fermato.

Dopo alcuni minuti, il giovane tunisino, invece, è ritornato in piazza visibilmente alterato dall'alcol e si è scagliato contro i vigili. É cominciata così la ricerca dell'uomo in fuga, con i vigili urbani e carabinieri che hanno setacciato la zona. Il giovane è stato rintracciato in via Abele Damiani, ed è stato condotto e trattenuto al Comando di via E. Del Giudice. L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti ai mezzi, nonché - grazie alla testimonianza dell'operato commerciale - denunciato anche la rapina.

Al Comando, l'uomo - smaltito l'alcol - è tornato alla calma. La competenza passa ora all'Autorità Giudiziaria, informata dei fatti dalla stessa Polizia Municipale.