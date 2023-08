Minacce in carcere ai ragazzi dello stupro di Palermo. Chiesto il trasferimento

23/08/2023 19:53:00

La richiesta di spostare dal carcere Lorusso di Pagliarelli sei arrestati per la violenza di gruppo a Palermo è stata avanzata dalla direzione dell’istituto penitenziario. Con una nota del direttore reggente si chiede l’allontanamento dal carcere dei giovani indagati Elio Arnao, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Gabriele di Trapani, Angelo Flores e Cristian Barone che sono stati arrestati per lo stupro di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni avvenuto lo scorso 7 luglio nel cantiere del collettore fognario al Foro Italico. «Si chiede l’immediato allontanamento da questo istituto dei detenuti atteso che l’elevato clamore mediatico della vicenda ha determinato la piena conoscenza dei fatti anche alla restante popolazione detenuta, ragion per cui sono invisi alla stessa inclusi i detenuti delle sezioni protette dove sono si trovano» scrive la direzione.

Oltre al clamore mediatico c’è anche un problema organizzativo. I sei detenuti hanno anche il divieto d’incontro «che con non poche difficoltà - aggiunge la nota - si riesce a garantire, atteso che i detenuti coinvolti nella vicenda sono sei. Alla luce di quanto sopra per prevenire possibili azioni destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza si chiede con urgenza di valutare l’immediato allontanamento da questa sede degli stessi».

Prima della richiesta della direzione del penitenziario palermitano, era arrivata anche quella dei legali dei giovani arrestati per lo stupro. Il settimo arrestato, all'epoca dei fatti minorenne, dopo alcuni giorni al carcere minorile è stato scarcerato e trasferito in una comunità.