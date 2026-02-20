Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/02/2026 15:43:00

Tragedia sui binari tra Mazara e Campobello: muore a 17 anni investito dal treno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/1771598756-0-tragedia-sui-binari-tra-mazara-e-campobello-muore-a-17-anni-investito-dal-treno.jpg

Una giornata che si è trasformata in dramma.
Sulla linea ferroviaria Trapani–Castelvetrano, intorno alle 12.30, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno.

La tragedia è avvenuta al chilometro 125 della tratta, in contrada San Nicola, tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara.

 

Chi era la vittima

 

Il giovane era un cittadino tunisino residente a Campobello di Mazara. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, stava lavorando nei campi che costeggiano il binario ferroviario.

Al momento dell’impatto indossava delle cuffie alle orecchie: una circostanza che potrebbe avergli impedito di percepire l’arrivo del convoglio.

Sarebbe stato colpito alla testa. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

 

I soccorsi e le indagini

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’ispezione cadaverica, affidandola a un medico legale.

I rilievi sono stati eseguiti dagli uomini della Polizia Ferroviaria, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a chiarire eventuali responsabilità.

Il treno è stato successivamente autorizzato a ripartire, ma la tratta resta ancora chiusa al traffico ferroviario per consentire il completamento degli accertamenti tecnici.

 

Linea ancora interrotta

 

La circolazione tra Trapani e Castelvetrano è sospesa, con inevitabili disagi per pendolari e viaggiatori. La riapertura dipenderà dall’esito delle verifiche in corso.

Una tragedia che scuote due comunità, Mazara e Campobello, e che riporta l’attenzione sulla sicurezza lungo i binari, soprattutto nelle aree agricole dove la ferrovia corre a pochi metri dai campi.









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo