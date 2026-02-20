Treni in tilt nel Trapanese: incidente sulla Trapani–Castelvetrano, mattinata da incubo

20/02/2026 12:00:00

Mattinata nerissima per chi si muove in treno in provincia di Trapani.

Sulla linea Trapani–Castelvetrano si è verificato un grave incidente all’altezza di San Nicola, nel territorio di Campobello di Mazara. Secondo le prime informazioni, una persona si sarebbe gettata sotto il convoglio in transito.

La circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti e sospensioni, con inevitabili ripercussioni su tutta la tratta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Al momento non sono state diffuse ufficialmente le generalità della persona coinvolta.

Linea bloccata e treni soppressi

L’incidente ha comportato l’interruzione temporanea della circolazione tra Trapani e Castelvetrano, con treni cancellati o fortemente in ritardo. Disagi per studenti e lavoratori, molti dei quali si spostano quotidianamente lungo l’asse costiero.

Non è ancora chiaro quanto tempo sarà necessario per il completo ripristino del servizio.

Anche il passaggio a livello va in tilt

Come se non bastasse, i pendolari segnalano un’ulteriore criticità: il treno regionale per Trapani delle 7.55 è stato cancellato per un guasto al passaggio a livello.

Un doppio colpo che ha mandato in crisi la mobilità ferroviaria del territorio proprio nelle ore di punta.

Disagi a catena

La linea Trapani–Castelvetrano è già da tempo oggetto di segnalazioni per criticità infrastrutturali e ritardi. Quanto accaduto oggi riaccende i riflettori sulla fragilità del sistema ferroviario nel Trapanese, dove basta un imprevisto per paralizzare intere comunità.



