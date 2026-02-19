Sezioni
Cronaca
19/02/2026 13:10:00

Ancora un corpo in mare: cadavere trovato sulla spiaggia di Torrazza a Petrosino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/ancora-un-corpo-in-mare-cadavere-trovato-sulla-spiaggia-di-torrazza-a-petrosino-450.jpg

Il mare continua a restituire morti.

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato sulla spiaggia di Torrazza, nel territorio di Petrosino, da un passante che ha dato l’allarme.

 

 

Riconoscimento difficile

 

Le condizioni del corpo rendono particolarmente complesso qualsiasi tentativo di identificazione. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire sia le cause della morte sia l’identità della vittima.

Non si esclude che possa trattarsi di uno dei migranti dispersi negli ultimi giorni nel Canale di Sicilia.

 

Una scia che si allunga

 

Negli ultimi giorni altri cadaveri, verosimilmente migranti, sono stati recuperati davanti alle coste di Trapani e Pantelleria.

Sarebbero al momento quindici i corpi ritrovati sulle spiagge siciliane e calabresi in pochi giorni. Un numero che alimenta il sospetto di uno o più naufragi avvenuti durante le recenti ondate di maltempo nel Mediterraneo centrale.

Una conta silenziosa che continua ad aggiornarsi.

 









