Erice, nascono altre due commissioni in consiglio comunale

23/08/2023 00:25:00

Stamattina a Rigaletta, alla presenza del presidente del consiglio Luigi Nacci, si sono insediate le ulteriori due commissioni consiliari, la quarta e la quinta, come deciso nella seduta di consiglio del 25 luglio scorso. Le commissioni diversi anni fa erano sei, poi ridotte a tre nell'era Tranchida. Ora è nata la necessità di costituire altre due commissioni per far si che vengano allargate le competenze in altre parti del territorio.

La quarta commissione, composta da 8 componenti, ha eletto presidente il consigliere Antonio Pierucci, suo vice Alberto Pollari, segretario Pietro Amodeo; fanno anche parte Assunta Aiello, Michele Cavarretta, Vito Riggio, Piero Spina e Mariagrazia Passalacqua. Questa commissione si occuperà di: Casa Santa, Pizzolungo, Napola, Torretta, San Giuliano, Pegno, transizione ecologica, PNRR, e regolamenti attinenti.

La quinta commissione, composta da 7 consiglieri, in quanto il presidente del consiglio non fa parte di nessuna commissione, ha eletto presidente il consigliere Ruggero Messina, sua vice Simona Mannina, segretario Vincenzo Maltese; fanno parte anche Carmelo Peralta, Vito Milana, Vincenzo Favara e Pietro Vultaggio. Questa commissione si occuperà di Ballata, San Cusumano, Mokarta, San Giovannello, Cricifissello, Rigaletta, digitalizzazione e regolamenti attinenti. Le commissioni saranno già operative nei prossimi giorni.