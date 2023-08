24/08/2023 04:00:00

In questi giorni ad Alcamo sono in corso, da parte degli operatori della Roma Costruzioni, i lavori di pulizia dei viali e di scerbatura degli spazi verdi all’interno dei cimiteri comunali che sono frequentati anche durante il periodo estivo, infatti sono tanti coloro i quali, trovandosi in Sicilia durante il periodo estivo, colgono l’occasione per visitare i propri cari.

Al riguardo si ricorda che i cimiteri sono aperti con il seguente orario, ogni giorno, dal lunedì alla domenica, la mattina dalle 8:00 alle 13:00; i pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 17:00.