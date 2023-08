Addio al Reddito di cittadinanza. Arrivano altri sms. Ecco chi non lo prende più

26/08/2023 08:30:00

Sono circa 33mila le famiglie che hanno ricevuto – o stanno per ricevere – la comunicazione tramite sms o email che li informa della sospensione del Reddito di cittadinanza da agosto. Si tratta, fa sapere l’Inps, di nuclei senza minori, disabili o over 60.

I 33 mila destinatari di oggi si sommano ai 154mila che hanno ricevuto il messaggio lo scorso 28 luglio, suscitando le polemiche delle opposizioni per il mancato preavviso del governo. I nuclei familiari che stanno perdendo il Reddito di cittadinanza – dopo averne fruito quest’anno per sette mensilità – sono nella maggioranza dei casi con un solo componente: erano 113.596 sul totale di 154.507 interessati a fine luglio (73,5%) e 21.458 su 33.765 contattati a fine agosto (63,5%). L’età media, aggiunge l’Inps, è intorno ai 40 anni. Dal primo settembre, ricorda l’istituto di previdenza sociale, tutti i destinatari di questo messaggio potranno presentare domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), lo strumento con cui l’esecutivo ha deciso di sostituire il vecchio Reddito di cittadinanza.

Chi ha i requisiti per accedere al nuovo sussidio potrà essere avviato a un percorso di professionalizzazione e inserimento lavorativo e ricevere 350 euro mensili per 12 mesi.