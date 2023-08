Premio Letterario "Città di Erice". Vince Mattia Corrente con "La fuga di Anna"

30/08/2023 02:10:00

Presso il Teatro Gebel Hamed di Erice, si è svolta la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio Letterario "Città di Erice". Ad essere premiata come vincitrice "La fuga di Anna", firmata da Mattia Corrente e pubblicata da Sellerio.

Presentata da Silvana Grasso, presidente della giuria, la serata ha accolto il vincitore Mattia Corrente, testimoniando il talento e l'impegno che hanno reso il suo libro un capolavoro letterario. La cerimonia ha visto la partecipazione di Daniela Toscano, sindaca del Comune di Erice, Rossella Cosentino, assessora alla Cultura, Turismo ed Eventi, Mariza d’Anna, presidente dell’Associazione “Vivere Erice”, Toto Denaro, dirigente del Comune di Erice, Giacomo Pilati e Noemi Genovese, rispettivamente membro della giuria e vice presidente dell’Associazione “Vivere Erice”.

Il Premio Letterario "Città di Erice" celebra gli autori capaci di esaltare la bellezza e l'essenza della Sicilia attraverso le loro opere. L'evento ha fatto parte della rassegna "Cortili Narranti", organizzata dall'Associazione Vivere Erice, un contributo fondamentale al vivace cartellone degli eventi di Erice Estate 2023.

“L'Associazione Vivere Erice è fiera di aver offerto a cittadini e visitatori l'opportunità di scoprire le sfumature e le storie che rendono la Sicilia così affascinante. La serata ha ribadito l'importanza della cultura e della letteratura nelle comunità, e l'Associazione insieme al Comune di Erice si impegnano a promuovere ulteriori iniziative che celebrino l'arte e la creatività” - così afferma Mariza d’Anna, presidente dell’Associazione “ Vivere Erice”.

"Sono profondamente onorato di aver ricevuto il Premio Letterario “Città di Erice”. Questo riconoscimento rappresenta un tributo al legame unico tra me e la mia meravigliosa terra siciliana. Ringrazio l'Associazione Vivere Erice e la giuria" - queste le parole di Mattia Corrente.

“È stato un privilegio far parte di questa edizione del Premio Letterario “Città di Erice”. “La fuga di Anna” di Mattia Corrente ha brillato per la sua capacità di immergere i lettori in un viaggio emozionante attraverso le profondità dell'anima umana e la maestosità della Sicilia. La scelta di Corrente è stata una celebrazione della potenza evocativa della parola scritta" - continua Silvana Grasso.

“Quest'anno, il premio è stato particolarmente competitivo, con numerose opere di altissima qualità che hanno reso la selezione del vincitore un compito ancora più impegnativo. Il Premio torna la prossima estate con tante novità” - così conclude Mariza d’ Anna.