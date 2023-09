I fatti del 4 Settembre: le indagini sulla strage del treno, scende la fiducia in Meloni, Tajani a Pechino

• La Procura di Ivrea sta cercando di far luce sull’incidente ferroviario di Brandizzo. È vero che lavorare senza aspettare l’autorizzazione è la prassi? È vero che gli operai per contratto dovrebbero fare massimo due notti a settimana e invece ne fanno anche sei?

• Antonio Massa, 46 anni, il tecnico di Rfi che guidava i cinque operai travolti dal treno, ora indagato, ha il cuore schiacciato dai sensi di colpa. Non mangia più. Non riesce più a dormire senza farmaci. Non riesce a smettere di piangere

• Gli anatomopatologi stanno lavorando per ricomporre i pezzi dei cadaveri dei cinque operai. Il treno li ha trascinati per 500 metri, rendendoli irriconoscibili. Cicatrici e tatuaggi possono essere decisivi

• Andrea Leombruni, l’uomo che ha sparato all’orsa Amarena, ora riceve continue minacce di morte

• La fiducia degli italiani in Giorgia Meloni comincia a scendere: è al 37,5%, ha perso tre punti percentuali rispetto a luglio

• Il ministro Tajani è a Pechino: dovrà dire ai cinesi che l’Italia non rinnoverà il memorandum d’intesa sulla Via della Seta

• Papa Francesco in Mongolia invia un messaggio di distensione alla Cina. «Ai cattolici di quel Paese chiedo di essere buoni cristiani e buoni cittadini»

• Zelens’kyj ha rimosso il suo ministro della Difesa, accusato di corruzione. Le divise dei soldati dovevano costare 26 dollari l’una, erano arrivate a 86

• L’uomo che ha ucciso la tabaccaia di Foggia è stato arrestato a Napoli. È un marocchino di 43 anni. L’ha fatto per rubare 75 euro

• Un gruppo di No Tav incappucciati ha accerchiato il cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, e iniziato un fitto lancio di pietre contro i militari

• Nel Torinese un bambino di quattro anni ha tentato di entrare nell’Ape Car del papà, ma la testa gli è rimasta incastrata nel finestrino e si è rotto l’osso del collo

• L’Alabama potrebbe diventare il primo Stato degli Stati Uniti a giustiziare i condannati a morte costringendoli a respirare azoto puro

• Migliaia di persone si sono radunate fuori da una base militare a Niamey, la capitale del Niger, per chiedere alla Francia di ritirare il suo contingente dal Paese

• L’attore spagnolo Gabriel Guevara, 22 anni, è stato arrestato dalla polizia italiana al Lido di Venezia

• La Juventus ha battuto l’Empoli per 2 a 0, piazzandosi così a due punti di distanza da Inter e Milan. I nerazzurri hanno battuto la Fiorentina per 4 a 0. Il Torino ha vinto 1 a 0 contro il Genoa, Lecce Salernitana è finita 2 a 0

• Verstappen ha vinto il Gran Premio di Monza, è il primo pilota nella storia di Formula 1 a vincere dieci gran premi consecutivi

• Carlos Sainz girava in Montenapoleone quando hanno provato a rubargli un orologio da 500 mila euro. Lui ha inseguito i ladri e se l’è ripreso

• Brutto incidente per Pecco Bagnaia al Gp di Catalogna. Caduto alla seconda curva, venti moto che arrivano a tutta velocità, Binder lo investe con la sua Ktm. Il circuito è rimasto avvolto nel silenzio per qualche secondo. Poi Pecco ha alzato il pollice. «Tutto ok». Si è preso una bella botta, un Ktm gli è passata sulle gambe, ma non ha niente di rotto. Miracolo

• È morta Silvana Luna, modella e attrice argentina, 43 anni. Se ne è andata per le conseguenze di un intervento di chirurgia estetica andato male



Titoli

Corriere della Sera: «Il Superbonus fa danni»

la Repubblica: «Sì al salario minimo»

La Stampa: «Manovra prudente, disastro superbonus»

Il Sole 24 Ore: Dal 2011 a oggi. Due milioni di case in più, ma in città il 17% non è abitato

Il Messaggero: Superbonus, il piano condomini

Il Giornale: Il partito di Cernobbio / promuove la Meloni

Qn: Meloni avvisa il governo: correre di più

Il Fatto: Nordio: “Processi più veloci” / Ma tre sue leggi li rallentano

Libero: Salvini riaccende il nucleare

La Verità: Amato si rimangia Ustica: «Non so nulla»

Il Mattino: «Arrestare i minori armati»

il Quotidiano del Sud: Il mondo che cambia il cortile di casa

Domani: Petrolio per sempre