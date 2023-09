I fatti del 12 Settembre 2023: l'Ue cresce meno, 2800 morti in Marocco, 2000 in Libia

12/09/2023 06:52:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 12 Settembre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• La Commissione rivede al ribasso le previsioni di crescita dell’Ue. Colpa del calo dei consumi dovuto a inflazione e aumento dei tassi. La Germania è in recessione. Nel frattempo, è arrivato un nuovo via libera alla terza rata del Pnrr. Stallo sulle nozze Ita-Lufthansa

• Terremoto in Marocco: mentre il bilancio dei morti supera quota 2.800, il mondo si chiede perché il re Mohamed VI tace.



• La tempesta Daniel ha colpito la Cirenaica, in Libia. A Derna due dighe sono crollate. Si parla di duemila morti

• Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un sta per arrivare in Russia. A Vladimir Putin porterà in dote armi in cambio di aiuti e tecnologie militari

• Alle elezioni in Russia il partito di Putin è in vantaggio, anche nelle quattro regioni ucraine annesse

• Le forze ucraine avrebbero ripreso il controllo delle piattaforme petrolifere Boyko, in Crimea. Erano state occupate dalla Russia nel 2015.

• Oggi il cardinale Matteo Zuppi è a Pechino per la missione di pace voluta da papa Francesco

• Massiccia esercitazione cinese nei cieli di Taiwan. Una ripicca contro gli Usa

• Dopo Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta, oggi riaprono le scuole in Lombardia, ed entro la settimana saranno 7 milioni i ragazzi sui banchi di tutta Italia, tra timori di crolli e Covid

• A Caivano i clan hanno sfidato lo Stato sparando per strada. Aumentate le misure di sicurezza

• I cinque figli di Silvio Berlusconi hanno accettato, senza beneficio d’inventario, le volontà del padre

• Nuovi guai per Daniela Santanchè. La procura di Milano chiede l’azione di responsabilità per gli amministratori di Visibilia e contesta le garanzie per ripagare i debiti



• A Brescia un pm ha chiesto l’archiviazione per un uomo del Bangladesh che picchiava la moglie: «È un fatto culturale». Polemiche

• Le condizioni di Matteo Messina Denaro sono sempre più gravi. La figlia Lorenza prende il suo cognome

• L’uomo che ha provocato l’incidente ad Alatri è risultato positivo ad alcol e droga. La mamma e i due bambini travolti stanno meglio

• Il Tar di Trento sospende l’abbattimento dell’orsa F36

• A Bonassola, in Liguria, è vietato camminare a piedi nudi

• Dopo la caduta in bici, Jovanotti ha una gamba più corta dell’altra

• Paul Pogba è risultato positivo al testosterone. Il calciatore della Juventus rischia quattro anni di squalifica

• Hans-Dieter, ct della Germania, è stato esonerato. È la prima vota che succede in 123 anni

• È morto Ian Wilmut, il biologo britannico che aveva guidato la ricerca per la clonazione della pecora Dolly

Titoli

Corriere della Sera: Crescita, l’Italia in frenata

la Repubblica: Il Pil gela la manovra

La Stampa: Ospedali, medici e contratti / mancano quattro miliardi

Il Sole 24 Ore: Ue: In calo le stime del Pil italiano, / male la produzione industriale a luglio

Avvenire: La sfida allo Stato

Il Messaggero: Crescita, la Ue riduce le stime

Il Giornale: Le confessioni di Giorgia

Leggo: La sfida dei clan alla Stato

Qn: La Germania in panne frena l’Italia

Il Fatto: 3mila donne rischiano / la vita aspettando l’Aifa

Libero: «Sono sempre Giorgia»

La Verità: La aule crollano sugli studenti / E loro gli danno le mascherine

Il Mattino: Crescita più lenta, allarme Ue

il Quotidiano del Sud: Mea culpa, mea culpa

il manifesto: Il partito / al contrario

Domani: Bici, sponsor e conflitto d’interessi / In Rai spunta la figlia di Casellati