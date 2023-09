I fatti del 14 Settembre: settemila sbarchi a Lampedusa, il ritorno di Draghi, addio al Superbonus

14/09/2023 06:42:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 14 Settembre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• A Lampedusa ci sono più migranti che residenti. Nelle ultime 48 ore ne sono sbarcati settemila. La situazione è disperata. Oggi i primi trasferimenti. Il governo se la prende con l’Ue

• Nel suo discorso, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen strizza l’occhio a Meloni sui migranti, cerca una svolta sul Green Deal e punta il dito contro la Cina e le sue politiche economiche. Poi, a sorpresa, annuncia di aver affidato a Mario Draghi un rapporto sulla competitività degli stati membri





• La Bce critica la tassa sugli extraprofitti e spiega perché è pericolosa

• Il ministro Giorgetti dà l’addio al Superbonus. Nella manovra il ritorno degli incentivi nei binari tradizionali del 65 e del 50%.

• Il governo nega una sanatoria sui conti occulti ma Fubini sul Corriere dice che c’è un emendamento parlamentare alla Legge di bilancio



• L’incontro tra Kim e Putin è iniziato alle 6 del mattino ed è finito a cena. Nei colloqui si è parlato di spazio, satelliti, aiuti e di «possibile cooperazione militare». A cena, tra un raviolo e un calice di vino, Kim ha brindato alla vittoria della Russia e alla salute del «Compagno»

• Kiev ha distrutto un sottomarino e una nave nel porto di Sebastopoli. Mosca ha attaccato Odessa

• Oggi il cardinale Matteo Maria Zuppi incontrerà a Pechino Li Hui, inviato speciale per gli affari euroasiatici di Pechino

• L’inflazione americana, salita al massimo da giugno 2022, mette il freno alle Borse europee, che hanno chiuso in calo. Oggi la Bce decide sui tassi

• Parigi mette al bando l’iPhone 12 perché emetterebbe radiazioni oltre il limite consentito. Intanto Pechino smentisce il veto sui cellulari stranieri

• Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli. Polemiche perché i togati di sinistra non lo hanno votato

• Brandizzo, sale a sei il numero degli indagati per la tragedia ferroviaria. Nel registro, oltre ad Antonio Massa e Andrea Gibin, anche quattro dirigenti della Sigifer

• Brunella Chiù, tredicesima e ultima vittima dell’alluvione che nel 2022 colpì le Marche, è stata identificata grazie al dna. Il suo cadavere era stato recuperato davanti alle isole Tremiti, a trecento chilometri da casa

• L’Australia dichiara guerra ai gatti. Ogni anno uccidono due miliardi di animali e hanno già fatto sparire 34 specie

• Un quadro di van Gogh, rubato tre anni fa in un museo dei Paesi Bassi, è stato restituito in una busta blu di Ikea

• A Chieti una fabbrica di polvere da sparo è esplosa. Morti tre operai. Polemiche perché, già tre anni fa, altri tre operai avevano perso la vita in un incidente simile

Titoli

Corriere della Sera: Sbarchi e tensioni a Lampedusa

la Repubblica: Il ritorno di Draghi

La Stampa: La vergogna di Lampedusa

Il Sole 24 Ore: In manovra l’addio al Superbonus / Deficit 2023 verso l’aumento al 6,5-7%

Avvenire: L’Ue cerca la spinta

Il Messaggero: Migranti, stato d’emergenza

Il Giornale: Complotto contro l’Italia

Leggo: Sbarchi record, hotspot al collasso

Qn: Lavoro, nuova strage. I sindacati; basta

Il Fatto: L’Inps inventa il trucco / per far sparire i poveri

Libero: L’Italia assediata / da migranti e sciacalli

La Verità: L’Europa è finita a Lampedusa

Il Mattino: Lampedusa è al collasso

il Quotidiano del Sud: Mercati, tassi, conti pubblici e Pil / la traversata del deserto italiana

il manifesto: Scienza / e incoscienza

Domani: Draghi “arruolato” dalla Ue e Meloni / Ecco le strategie dell’ex premier