  Sinner vince, il Papa apre il sinodo, accordo Ue sui migranti

05/10/2023 07:17:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 5 Ottobre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Sinner batte Madvedev e, a Pechino, conquista il suo nono titolo Atp

• A Roma i tassisti chiedono altri soldi e Gualtieri litiga con Urso per il decreto che aumenta le licenze

• Il Papa apre il suo quinto sinodo. Per quattro settimane quasi 500 persone si confronteranno su sacerdozio femminile, omosessualità, divorzi etc. Pubblicato Laudate Deum, atteso sequel della Laudato Si’.

• A Bruxelles trovato l’accordo sui migranti. Tolto l’articolo che tutelava le Ong. Oggi il vertice a Granada

• Il tribunale di Firenze sostiene che la Tunisia non è un Paese sicuro e accoglie il riscorso di un migrante che era stato espulso dal Viminale

• Via libera del Senato al dl Giustizia. Un decreto omnibus che va dalla stretta alle intercettazioni alla tutela dell’orso marsicano

• Brunetta sposa la linea Meloni: il salario minimo non è la soluzione al lavoro povero. Atteso per domani il documento del Cnel con le controproposte

• In Iran un’altra ragazza di 16 anni è finita in coma perché non portava il velo

• In Egitto al-Sisi fa arrestare 400 manifestanti. Vuole essere rieletto fino al 2034

• In piena competizione con l’Arabia Saudita per l’Expo 2030, l’As Roma giocherà con su scritto sulle magliette “Ryiad Season”. Ha accettato una sponsorizzazione da 25 milioni. Furiose le istituzioni. Ma manche Tajani è nella capitale saudita per fare accordi

• Tra i feriti gravi dell’incidente di Mestre una bimba di 4 anni ustionata e un uomo che ha perso la moglie incinta di sei mesi





• L’Italia non ha più armi. Crosetto vorrebbe inviare in Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti ma «dobbiamo preservare la difesa italiana». Intanto gli Usa inviano munizioni iraniane sequestrate

• Diminuisce il potere d’acquisto delle famiglie. Anche i risparmi degli italiani sono in calo

• Il Nobel per la chimica è stato vinto da Bawendi, Brus e Ekimov per i «punti quantici»



• Sergio Castellitto è il nuovo presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia. Con lui nel Cda anche Pupi Avati e Giancarlo Giannini

• Mimmo Calopresti si è lamentato di essere stato cancellato dal cartellone della Festa del cinema di Roma

• Brutto spavento per Kevin Spacey. Mentre era in Uzbekistan non ha più sentito il braccio destro. Gli esami hanno escluso problemi al cuore.

• Carla Bruni fa sapere che ha avuto un cancro al seno

• Nella seconda giornata di Champions la Lazio batte fuori casa il Celtic per 2 reti a 1. Borussia Dortmund e Milan pareggiano 0 a 0

• I Mondiali 2030 si giocheranno in tre continenti e sei Paesi: Marocco, Spagna, Portogallo, Uruguay, Argentina e Paraguay

• Dopo 11 anni e 6 campionati del mondo vinti, Marc Márquez lascia la Honda. Sempre più vicina la firma con Ducati

Titoli

Corriere della Sera: Bus, un buco nel guardrail

la Repubblica: Sfuma il salario minimo

La Stampa: Salario minimo, addio alla legge

Il Sole 24 Ore: Titoli di Stato, 800 giorni di ribasso / Rendimenti record per Bund e BTp

Avvenire: L’Uomo, la Terra, lo Spirito / La Chiesa ascolta e cambia

Il Messaggero: Migranti, passa la linea italiana

Il Giornale: Come cambiano le tasse

Qn: La cattiva strada

Il Fatto: 21 morti: “Barriera fuorilegge” / Salvini accusa i motori elettrici

Libero: Bus elettrici in fiamme / Ma il Pd vieta di dirlo

La Verità: Altri 3 giudici italiani / «No al rimpatrio in Tunisia»

Il Mattino: Migranti, l’Ue trova l’intesa

il Quotidiano del Sud: Siamo soli, svegliamoci

il manifesto: Passaggio / a nord-ovest

Domani: Meloni contro i giudici «corporativi» / Il governo e l’arte di fare male le leggi